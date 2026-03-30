El Atlético de Madrid supera los 158.000 socios, récord del club

Archivo - Aficionados del Atlético de Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid superó los 158.000 socios, cifra récord en la entidad colchonera, en el primer trimestre de 2026, periodo en el que más de 6.000 aficionados rojiblancos se dieron de alta en la club madrileño.

"La gran familia rojiblanca continúa creciendo día tras día. Después de haber cerrado el año 2025 con un registro récord de 151.831 socios, esta cifra supera ya los 158.000 en el primer trimestre de 2026", informó el club en un comunicado.

Ahora, la condición de socio en el Atlético va ligada al año natural y no a la temporada deportiva, de modo que la validez del carné de socio se extiende desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de cada año natural.

Asimismo, según relató el club, la admisión de nuevos socios permanece abierta durante todo el año, de modo que en cualquier momento un aficionado atlético puede darse de alta como nuevo socio del club y disfrutar de todas las ventajas y beneficios --prioridad para comprar entradas, descuentos y solicitud de entradas visitantes-- desde su correspondiente fecha de alta hasta el 31 de diciembre.

Igualmente, los socios tienen acceso gratuito a partidos del Atlético de Madrid Femenino y del Atlético Madrileño de esta temporada, descuentos y promociones en tiendas oficiales, descuento en el tour del Riyadh Air Metropolitano y en Atleti Tour & Museum.