El Barça-Atlético de ida de Champions, declarado de alto riesgo

Pau Cubarsí y Alexander Sorloth en el FC Barcelona-Atlético de Madrid de semifinales de Copa del Rey - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que se celebrará el miércoles 8 de abril en el Spotify Camp Nou (21.00 horas).

La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del encuentro, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.

Además, las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las aficiones, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

Azulgranas y rojiblancos se enfrentarán en tres ocasiones en el mes de abril. Este sábado 4 de abril, se medirán en LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas), y solo cuatro días después volverán a verse las caras en la ida de Champions. Ya el martes 14, vivirán el encuentro de vuelta en Madrid.