La ACFF avisa que "AFE y RFEF quieren hacer un convenio copiando y pegando cosas del masculino"

Publicado 09/10/2018 14:01:45 CET

La Asociación de Clubes Femeninos ve "imposible" el convenio esta temporada y lamenta "la pelea entre sindicatos por la medalla"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) ve "imposible" cerrar un Convenio Colectivo para esta temporada, porque "lo lógico sería hacerlo para la que viene, no ahora en medio del campeonato", y criticó que tanto la AFE como la RFEF quiera "hacer uno en cinco minutos copiando y pegando cosas del masculino" y que parezca que haya "una pelea entre sindicatos para ver quien se lleva las medallas".

"El convenio es imposible para esta temporada. Lo lógico sería hacerlo para la que viene, no en medio del campeonato. No había ninguna fecha marcada para hacerlo, pero AFE y RFEF quieren hacer un convenio de cinco minutos, copiando y pegando cosas del masculino, y nosotros no queremos un convenio ni de 5 ni 10 ni 30 minutos. Hasta ahora no se veía necesidad del convenio porque la mejora de la situación en estos tres años ha sido increíble", afirmó la vicepresidenta de la Asociación, Lola Romero, en un desayuno informativo con medios.

El director general de la ACFF, Pedro Malabia, sabe que el convenio "es una necesidad" para todos, aunque "no es una urgencia social" porque el proyecto ha mejorado muchísimo desde hace tres años. "Ahora sí nos sentaríamos para hablar lo del convenio, pero si hubiera sido en el comienzo de todo, lo vería innecesario según estaba la situación", añadió el presidente de la ACFF, Rubén Alcaine

"Y las jugadoras conocen la situación, nosotros también hablamos con ellas, no están al margen de todo y en mi opinión preferirían que nos entendiéramos y que estuvieran representadas por los tres sindicatos y la patronal. De hecho, Ainhoa Tirapu (jugadora del Athletic Club), en el 'World Football Summit', dejó claro que el salario no es el gran problema del fútbol femenino, y eso es algo que demuestra el buen trabajo que se está haciendo", agregó Lola Romero, que confía en que todas las partes se entiendan después de una primera reunión poco óptima el pasada jueves y es partidaria de un acuerdo global.

La vicepresidenta quiere que todos "trabajen juntos, con los sindicatos" para conseguir un convenio que sea beneficioso para el fútbol femenino, pero cree que entre sindicatos parece que existe "una pelea para ver quien se lleva las medallas". Tras esa reunión de la semana pasada en la que no se avanzó mucho, Rubén Alcaine ha confirmado que le consta que "va a haber mediación" entre sindicatos.

El director general de la Asociación, Pedro Malabia, ha querido aclarar que, independientemente del tipo de acuerdo del que se ha estado hablando, "el convenio tiene que ser de sector, como todos los convenios deportivos". "Y tiene que estar claro que todas las jugadoras merecen el mismo respeto, estén sindicadas o no", añadió.

La retransmisión de los partidos por televisión con MediaPro, cuatro partidos cada jornada este año, ha sido "muy importante" para este deporte y "aporta mucho valor" al fútbol femenino. La Asociación sabe que "los horarios de TV a las 13.00 y 14.00 no son los mejores para ver el fútbol o para ir al estadio", pero también han demostrado que la audiencia ha crecido.

ROMERO: "NINGÚN CLUB TIENE CLÁUSULAS ANTIEMBARAZOS"

"100.000 personas por 'TV' son más que 500 en el campo. Está claro que hay que ir más allá para que la gente acuda, como se hace en el masculino, haciendo actividades antes y después del partido, para que sea una fiesta y sea un día en familia", agregó Malabia.

Pero lo cierto es que, "quitando los partidos más grandes, la media está en torno a 600-700 por partido", un dato que desde la Asociación ven "muy bajo", pero que "es mucho más que hace tres años". Además, ahora mismo la ACFF no está recaudando nada por los derechos televisivos, los cuales posee Mediapro hasta el final de temporada y por los que "Movistar ya ha mostrado su interés".

El otro tema más recurrente es el de las condiciones económicas de las futbolistas, aunque todas cobran "por encima del salario mínimo interprofesional". "Los salarios no van a crecer con el convenio que AFE pide que se haga corriendo. Hay que tener en cuenta que venimos del 'amateurismo' absoluto, y las jugadoras cobran conforme crece la industria, incluso por encima", afirmó Rubén Alcaine.

"Me molesta mucho que haya demagogias y mentiras, como lo de la cláusula del embarazo. Es mentira, ningún club tiene ese tipo de cláusula para la jugadora, y eso provoca que los patrocinadores tengan miedo y se echen para atrás, de hecho es lo primero que suelen preguntar al club cuando se reúnen para un futuro acuerdo, y eso no me gusta", sentenció Romero después de la publicación de algunas noticias sobre la vida de una jugadora profesional en el día a día.