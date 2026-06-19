Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación

Achraf Hakimi con Marruecos - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelación de Versalles (Francia) ha rechazado este viernes el recurso del futbolista marroquí del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, que finalmente será juzgado por el juzgado penal departamental de Hauts-de-Seine por una presunta violación a una joven que le denunció en 2023.

Según el Tribunal de Apelación, las investigaciones realizadas durante la investigación preliminar y la investigación judicial concluyen "que existen pruebas suficientes contra el señor Achraf Hakimi para justificar su procesamiento ante el juzgado penal departamental de Hauts-de-Seine".

El jugador del PSG había recurrido la decisión de ir a juicio y solicitado el sobreseimiento del caso. Sin embargo, deberá sentarse en el banquillo para declarar por una presunta violación denunciada por una joven a la que conoció en Instagram y que fue invitada a su domicilio en febrero de 2023.

Achraf se encuentra en estos momentos concentrado con Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde en la primera jornada los 'Leones del Atlas' empataron con Brasil (1-1). Este viernes, madrugada del viernes al sábado en España, afrontará su segundo encuentro de la fase de grupos del torneo frente a Escocia.

A pesar de ello, reaccionó a la noticia. "La justicia me miró a los ojos y me dijo: "Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso". Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas", manifestó en la red social X.

"Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar", finalizó.