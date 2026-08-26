Adama Traoré, nuevo jugador del Dépor

Archivo - Adama Traoré, FC Barcelona - Marc Graupera Aloma / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo español Adama Traoré se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Deportivo de A Coruña, con contrato hasta junio de 2028, para reforzar al equipo gallego en su regreso a LaLiga EA Sports.

"Adama Traoré Diarra (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 25 de enero de 1996) se convierte en nuevo jugador del RC Deportivo hasta junio de 2028. El nuevo extremo diestro blanquiazul llega a A Coruña avalado por una amplia experiencia internacional y por una trayectoria desarrollada, principalmente, en el fútbol inglés", anunció el equipo coruñés.

La pasada temporada, 2025-26, Traoré disputó 24 partidos de Premier League y 4 de FA Cup entre el West Ham y el Fulham FC. Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, el internacional español llegó a debutar con el primer equipo azulgrana, en 2013, aunque de manera testimonial antes de volver cedido en enero de 2022.

Su carrera se desarrolló sobre todo en Inglaterra, donde defendió las camisetas de Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Fulham FC y West Ham, entre otros equipos. En total, el nuevo futbolista deportivista acumula 271 partidos en la Premier League, con 14 goles y 27 asistencias, además de experiencia en competición europea.

"Con su incorporación, el Dépor suma a su proyecto a un futbolista de amplio recorrido internacional, experiencia en una de las grandes ligas europeas y acostumbrado a competir en los escenarios más exigentes", añadió el Deportivo, equipo histórico del fútbol español que regresa esta temporada a Primera ocho años después.