Arnau Martínez llega al Valencia CF tras hacer carrera en el Girona

Archivo - Arnau Martínez - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF anunció este miércoles la contratación de Arnau Martínez, lateral derecho de 23 años procedente del Girona FC, por las próxima cinco temporadas.

"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Girona FC para el fichaje de Arnau Martínez", anunció el equipo che, celebrando que el catalán "refuerza la defensa del Valencia CF con un perfil que combina consistencia, competitividad y versatilidad, pudiendo adaptarse a distintos sistemas de juego".

El nuevo futbolista del Valencia CF ha disputado durante las últimas seis temporadas 200 partidos oficiales con la camiseta del Girona FC, pese a su juventud, entre LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, Copa del Rey y Champions.

Arnau Martínez, que será presentado este jueves en Mestalla, se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona y el CE L'Hospitalet, y ha sido internacional con la selección española Sub-19 y Sub-21, combinado con el que disputó la EURO de 2023.