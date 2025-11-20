Adeyemi no tendrá consecuencias deportivas por la compra ilegal de armas: "No es razón para prohibirle jugar"

Archivo - El atacante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi conversa con su entrenador, Niko Kovac, durante el encuentro de la Champions League 2024-25 ante el LOSC Lille en el Signal Iduna Park. - Bernd Thissen/dpa - Archivo

BERLÍN, 20 Nov. (dpa/EP) -

El atacante alemán Karim Adeyemi no sufrirá consecuencias deportivas en el Borussia Dortmund tras la multa por tenencia ilícita de armas, ya que su entrenador, Niko Kovac, no lo ve una "razón para prohibirle jugar".

"No es razón para que le prohíba jugar durante las próximas semanas", dijo Kovac en rueda de prensa este jueves tras hablar con el extremo germano, aunque el club alemán quiere que el jugador haga trabajo comunitario.

Adeyemi reveló que encargó por Internet una llamada "caja misteriosa" a principios de 2024 que, según dijo, no sabía que contenía artículos no permitidos "bajo las leyes de armas". Muchos meses después le entregaron el paquete, que acabó en manos de la policía sin abrir. Se le impuso entonces una cuantiosa multa.

"No soy su padre, sino su entrenador. La gente debería poner las cosas en su sitio. "Ya se ha dicho todo al respecto. Lo importante es la Bundesliga. Tendrá todo nuestro apoyo. Entiendo que la gente hable de eso ahora. Debemos ir a ganar el partido", añadió Kovac antes de que el Dortmund reciba este sábado al Stuttgart.