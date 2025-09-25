La administración Trump trabaja para evitar el veto a la selección de fútbol de Israel en el Mundial de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso en la ONU. - Kay Nietfeld/dpa

BERLÍN, 25 Sep. (dpa/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su administración trabajarán para evitar el veto a la selección de fútbol de Israel antes del Mundial que se disputa el verano de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

"Trabajaremos absolutamente para detener por completo cualquier intento de prohibir la participación de la selección nacional de fútbol de Israel en el Mundial", aseguró un portavoz Gobierno estadounidense en declaraciones a Sky News.

Varios expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) exigieron la exclusión de Israel de los eventos internacionales de fútbol en una declaración publicada este martes. En concreto, pidieron a la FIFA y la UEFA que tomaran las medidas oportunas como respuesta necesaria para abordar el actual conflicto en Gaza.

Pero el gobierno estadounidense, a través del departamento de Estado de Marco Rubio, expresó este jueves que trabajan para que no haya veto a la selección de fútbol israelí. Mientras, la FIFA y la UEFA no han reaccionado a los relatores de la ONU, mientras el combinado israelí sigue inmerso en la fase de clasificación al Mundial de 2026.