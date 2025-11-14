AFE celebra que más de 12.000 futbolistas puedan cambiar de equipo durante el año sin límite de partidos jugados

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) celebró este viernes la nueva modificación del Reglamento de Competiciones, que entra en vigor de forma inmediata "tras años de reivindicación" por su parte y que otorgará a más de 12.000 futbolistas de Tercera Federación y de todas las categorías del fútbol femenino la posibilidad de cambiar de equipo durante la misma temporada, en cualquier categoría y grupo, sin la limitación anterior de partidos disputados con su anterior club.

"La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) han atendido, tras años de reivindicación de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la modificación del Reglamento de Competiciones y, como consecuencia, del Reglamento General de la Federación, que elimina una de las grandes limitaciones que se encontraban los y las futbolistas a la hora de tramitar varias licencias en una misma temporada", remarcó la AFE este viernes en un comunicado.

El sindicato apuntó que esta modificación del Reglamento de Competiciones "entra en vigor de forma inmediata y deroga la norma que había hasta este momento", que permitía a los clubes retener a los y las futbolistas que hubieran disputado ocho o más partidos oficiales con un club durante una misma temporada, y, posteriormente, quisieran cambiar a otro, "siempre que su contrato se hubiera resuelto o su compromiso, cancelado".

La asociación que preside David Aganzo recordó que el CSD ratificó este cambio el pasado 7 de octubre y que fue comunicado por la RFEF en la mañana del jueves, resolviendo por fin "una de las principales reivindicaciones de AFE de los últimos años".