AFE detecta "irregularidades inadmisibles" en los documentos presentados para pedir la Asamblea Extraordinaria

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) comunicó este jueves que ha detectado "algunas irregularidades inadmisibles" en los documentos que se habían presentado el pasado mes de junio para proceder a la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, donde se podría plantear una moción de censura contra el presidente David Aganzo.

El pasado 17 de junio, dos directivos del sindicato, Sergio Piñas y Javier Oliva, presentaron 1.702 firmas para pedir la convocatoria de esta Asamblea, y la asociación celebró este jueves una reunión de su Junta Directiva tras la que determinó la no validez de gran parte de ellas.

El sindicato señaló que encargó a su secretaría general diversos informes "de carácter jurídico, informático y grafológico para dar certidumbre y garantía" a la petición "ante la inexistencia de un mandato expreso firma por firma de cada uno de los firmantes".

"Dichos informes concluyen que la plataforma Signaturit Solutions SL no puede garantizar un escenario sin riesgo de suplantaciones de la identificación electrónica del firmante; que el proceso no garantiza la identidad real de los firmantes y que la aplicación no es segura", advirtió la AFE en un comunicado.

El sindicato subrayó que esta aplicación "no exige que el destinatario -a la postre firmante- se suscriba previamente a la plataforma y facilite su móvil, firma, fotografía u otros elementos que le puedan identificar y permitan confirmar que el destinatario del mail es el firmante", lo que conlleva la no existencia de "una firma digital que es lo que en la habitualidad de la identificación con datos de carácter personal es lo prescrito en la legislación".

Por este motivo, subrayó que "la Junta Directiva, por mayoría, considera por los datos obrantes que no se ha cumplimentado lo establecido en el artículo 15.4 de los estatutos a raíz de las pruebas e informes a los efectos", y que "entiende que con la iniciativa promovida se ha pretendido llevar a cabo una interpretación no ajustada a la legalidad, desde el punto de vista estatutario, quebrando lo expuesto en el punto 15.3 de los estatutos".

"A esta Junta Directiva, de manera mayoritaria, le parece lamentable que se utilicen estos métodos con el fin de convocar una Asamblea Extraordinaria, con una documentación en la que no está acreditada la fiabilidad de muchas firmas al no corresponderse muchas con las que aparecen en sus DNI, con otras que no son legibles y otras de futbolistas no afiliados/as a este sindicato; y otras tantas, manipuladas a los efectos, según acreditación de los peritos grafólogos", criticó el organismo que preside David Aganzo.

En este sentido, la AFE habla de la detección de "algunas irregularidades inadmisibles" como las de "documentos firmados con una 'X'"; que conste "en el documento del notario que varios miembros de la Junta Directiva habrían realizado el trámite en más de una ocasión o desde cuentas de correo diferentes"; y documentos que han sido "abiertos a la vez en dos países distintos, a destacar Pakistán y Suiza".