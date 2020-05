AFE no asume las decisiones de la RFEF para "no incurrir en una situación de ilegalidad"

Aganzo insta a la Federación a que "no adultere las reglas del juego"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) no ha asumido las decisiones adoptadas este jueves en la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), celebrada telemáticamente, para "no incurrir en lesiones de derechos" e instó al ente a buscar la "solución más justa" para todos los clubes, tras la aprobación del 'playoff' exprés e impedir que el resto de equipos sigan compitiendo.

David Aganzo, presidente de AFE y representante del sindicato en la junta directiva, manifestó la postura de sus representados a través de una carta. "El que la suscribe pretende salvaguardar cualquier responsabilidad como miembro de este órgano colegiado que pudiera derivarse de posibles acciones civiles, penales o administrativas sobre una decisión que desde el punto de vista jurídico no es pacífica, y está lleno de fuertes controversias al respecto", explicó.

"Además de lamentar que la RFEF no haya querido tratar un asunto tan importante como es el derecho al trabajo de nuestros jugadores y jugadoras, y que pretenda elevar una decisión a la junta directiva que, a día de hoy, ya tiene adoptada sin contar en ningún caso con los futbolistas, a pesar de las comunicaciones que le han sido remitidas por este sindicato en relación con la vuelta a la competición. La última, de fecha del 20 de abril, sin obtener respuesta alguna", recuerda la AFE.

Además, el sindicato insistió en que "si es necesario", trasladarán esta cuestión a los grupos parlamentarios. "Este derecho a la ocupación efectiva no puede ser ninguneado, ni siquiera por el hecho de una resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre unas competiciones que, insistimos, son de delegación pública".

"El estado de alarma no ampara decisiones que remuevan situaciones de legalidad consolidadas que pudieran conllevar lesiones de derechos. De esta forma, el que suscribe no puede por menos que señalar su reserva respecto a una situación de ilegalidad y que, por tanto, no va asumir en los términos planteados por la RFEF en su orden del día, y más para preservar esas responsabilidades como miembro de este órgano colegiado", agrega.

"Por lo que desde esta posición se actuará en consecuencia para no incurrir en responsabilidades que conlleven lesiones de derechos, y solicitar a esta institución que dialogue, que sea franca y transparente, y que lo haga de acuerdo a su propia legalidad, proponiendo soluciones que sean justas y adecuadas al marco legal establecido", finaliza el escrito.

Además, la AFE dijo que el reglamento de la RFEF "no prevé la modificación de las reglas del juego que se pretende ejecutar". "En este sentido, el artículo 188 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol establece que 'en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la RFEF podrá suspender total o parcialmente las competiciones, así como prorrogar o reducir los períodos de inscripciones, en coordinación, en su caso, con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuando así resulte legalmente oportuno'".

"A pesar de tener la RFEF la aquiescencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) para decidir sobre la competición, esta decisión debe de estar amparada en un reglamento que, en la actualidad no ha sido modificado. Es una aquiescencia que no da cobertura legal a esta decisión", sentencian al respecto.

De esta forma, la AFE ha asegurado que se "compromete a luchar por esa legalidad". "Aún más, teniendo en cuenta lo que queda claro en el artículo 3.1 a) del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre sobre federaciones deportivas españolas, que especifica que se trata de una competencia de delegación pública".