AFE quiere un delegado de Salud en los estadios

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, dejó claro que una de sus misiones es la de proteger la salud de los y las futbolistas y por ello quiere impulsar la presencia de una persona en los estadios que vele por este aspecto, al que deben estar "supeditados el calendario y los horarios", asegurando que no están en contra de una posible Supercopa en enero y fuera de España y que no se negaron en ningún momento al partido en Miami de LaLiga Santander.

"AFE va a ser beligerante y va a trabajar para que el calendario y los horarios estén supeditados al factor de salud. Queremos impulsar la figura de un delegado de Salud en todos los campos y vamos a reunirnos con la RFEF y LaLiga porque con la salud del deportista no se juega, necesitamos condiciones básicas para rendir en nuestro trabajo", aseveró Aganzo en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Repsol y Liberbank.

En este sentido, el exjugador subrayó que "por primera vez en la historia" han llegado a un acuerdo con LaLiga "a nivel de calendario" y que han logrado que LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3 "empiecen y acabe a la vez". "Existía la demanda de que la Segunda fuese más reducida porque los jugadores no tenían descanso entre temporada y temporada, y que esa diferencia de partidos se compare con Primera", comentó.

"Los futbolistas demandamos que miren por nosotros y que la RFEF y LaLiga hablen con nosotros para que estemos siempre en la toma de decisiones. La Copa a un partido hasta las semifinales nos libera mucho el calendario y permite descansar más que es lo que estamos buscando. Nos deben tener en cuenta para cumplir los derechos del trabajador", añadió sobre la modificación del torneo del 'k.o' que debe ser aprobada el próximo lunes en la Asamblea de la RFEF.

En cuanto a la Supercopa de España, que está prevista que se juegue en enero y fuera de España, se limitó a comentar que el deseo del sindicato es el de estar "informados en todo momento". "No nos vamos a poner en contra de este deporte, igual que la RFEF y LaLiga. Si la propuesta es buena no vamos a tener ningún problema si se respetan nuestros derechos", apuntó, pidiendo a la federación y a la patronal que sean "cercanos".

"Nunca nos negamos a jugar en Miami, sólo decíamos que no se tomasen decisiones unilaterales sino de sentido común, que nos sentásemos y nos informasen", insistió sobre la posición de AFE con la propuesta de Javier Tebas de llevar el Girona-FC Barcelona a los Estados Unidos.

Además, diferenció con el derbi entre el Atlético de Madrid y Real Madrid en julio, puntualizando que al ser pretemporada estará "controlado por los clubes". "Estarán adaptados al clima ya porque estarán en la pretemporada y no jugarán a las 16.00 horas", aclaró.

"PREFIERO VER A UN MESSI FELIZ Y BIEN QUE CANSADO"

"El factor salud es importantísimo. Los jugadores son personas, tienen familias y deben descansar, y también son trabajadores y tienen unos derechos y unos convenios que se deben cumplir porque si no son para nada. Yo prefiero ver a un Messi feliz y bien que cansado", confesó el exdelantero.

También se refirió al partido de los lunes y al nuevo horario de las 14.00 de los domingos, demandando "tener un poco de sentido común en estas decisiones". "¿A quién beneficia jugar los lunes?", se preguntó. "Yo soy de Leganés y si me ponen un partido el lunes no puedo ir a verlo con mi padre", agregó.

"A las 14.00 en España se come, es tradición, como lo es el 'Boxing Day' en Inglaterra. Si se pone a las 12.00 es para ir con tu familia, comer luego e ir al cine por la tarde. A las 14.00 no beneficia a nadie, el jugador no sabe cuando desayunar o cuando va a comer. Estas decisiones se deben tomar entre muchas partes y que se puedan consensuar para mejorar el fútbol".

Finalmente, el dirigente, sin salir del tema de la salud, recordó que su asociación está trabajando en estudios de "estrés por calor" y uno vinculado a la Clínica CEMTRO para "acortar los tiempos de recuperación en las lesiones musculares que son la primera causa de la baja deportiva de los futbolistas".