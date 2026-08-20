Los aficionados alemanes protestarán contra el VAR durante la primera ronda de Copa

Archivo - El árbitro alemán Felix Zwayer revisa una jugada en la Bundesliga. - Harry Langer/dpa - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 20 Ago. (dpa/EP) -

Grupos de aficionados de varios clubes alemanes tienen previsto organizar grandes protestas contra el uso del videoarbitraje, conocido como VAR, en el fútbol profesional durante los partidos de la primera ronda de la Copa de Alemania de este fin de semana.

En estos partidos no se utilizará el VAR, ya que, según el reglamento de la Copa de Alemania, los clubes de divisiones inferiores juegan automáticamente en casa y no se dispone de la infraestructura necesaria para instalar el sistema de revisión de vídeo.

"En la primera ronda de la Copa vemos el fútbol tal y como debe ser: sin VAR y, por lo tanto, auténtico, inmediato y lleno de emoción. Queremos volver a esta situación de forma permanente y, por ello, exigimos la abolición del árbitro asistente de vídeo en el fútbol alemán", reza una carta que circula entre los aficionados de varios clubes y a la que ha tenido acceso la agencia de noticias alemana dpa.

El VAR se incorporará a partir de la segunda ronda masculina este curso, ya que anteriormente esto solo ocurría a partir de los octavos de final. "Mientras que el fútbol se basa en la intensidad y el ritmo, el desarrollo del partido se ve considerablemente afectado por las interrupciones -del VAR- que se alargan. Incluso los aficionados que en un principio se mostraron abiertos al cambio afirman que el VAR ha alterado fundamentalmente el carácter del juego", continúa la carta.

Las funciones del VAR se ampliarán aún más en la nueva temporada alemana. Podrá intervenir si se muestra una tarjeta roja tras una segunda tarjeta amarilla claramente errónea. También podrá corregir al árbitro si se amonesta o expulsa por error a un jugador equivocado, aunque las decisiones sobre los saques de esquina seguirán sin ser revisadas por el VAR.