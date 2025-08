Aficionados del United protestarán el día del estreno ante el Arsenal contra los Glazer y Ratcliffe

LONDRES 5 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

Un grupo de seguidores del Manchester United inglés ha anunciado una nueva protesta contra la familia Glazer y, por primera vez, contra Sir Jim Ratcliffe antes del primer partido de la Premier League contra el Arsenal FC del próximo 17 de agosto.

El grupo 'The 1958' ha organizado numerosas manifestaciones en los últimos años pidiendo un cambio en la propiedad y marcharán a Old Trafford el 17 de agosto con nuevas pancartas en las que se leerá 'Jim no puede arreglar esto' en relación al millonario que posee una participación del 28,94 por ciento en los 'Diablos Rojos' y que ha supervisado amplios cambios, a menudo impopulares, desde que asumió el control operativo diario de los Glazer en febrero de 2024.

"Es una nueva temporada, pero los mismos viejos problemas de propiedad. Veinte años de los Glazer y su montaña de deudas son 20 años de más. Ya es suficiente. No vamos a permitir que el optimismo natural y un par de fichajes brillantes desvíen la atención del panorama general fuera del campo", señaló un portavoz de 'The 1958'.

Este también ironizó con que Jim Ratcliffe "eligió meterse en la cama con los Glazer". "Y, en nuestra opinión, está ayudando a mantenerlos al mando. Así que el 17 de agosto no sólo protestamos contra los Glazer, sino también contra Jim Ratcliffe, un hombre al que muchos, incluidos nosotros, veíamos como un posible salvador, un faro de esperanza, pero que ahora se revela como cómplice de la erosión en curso de todo lo que hace que nuestro club sea lo que es", subrayó.

"Jim Ratcliffe, has elegido tu bando y no es el nuestro. Ahora estás codo con codo con los Glazer. Te has quitado la máscara. No eres un salvador. Eres como un diablo (rojo) disfrazado", prosiguió el portavoz que dejó claro que "ya no se trata sólo de la propiedad; se trata de la supervivencia". "La supervivencia de nuestra identidad, nuestra comunidad y nuestros valores", sentenció, puntualizando que la protesta es para "todos los aficionados que han sido silenciados, desalojados, excluidos y despreciados", y que "se trata del futuro del fútbol".

Ratcliffe sugirió el pasado mes de marzo que se marcharía del Manchester United si alguna vez sufría críticas del nivel de los que son dirigidos a la familia Glazer. "Puede ser desagradable. Y probablemente he fracasado en lo de divertirme", indicó en el 'Times'.

"Puedo soportarlo durante un tiempo. No me importa ser impopular porque entiendo que a nadie le gusta ver al Manchester United donde está, y a nadie le gustan las decisiones que tenemos que tomar. Con el tiempo, si se llegara al extremo de que se ha abusado de la familia Glazer, entonces tendría que decir: 'Mirad, ya está bien chicos, dejad que lo haga otro'", remarcó.

El Manchester United no atraviesa su mejor época a nivel deportiva y la pasada temporada terminó el decimoquinto en la Premier League, en lo que fue su peor clasificación en la máxima categoría desde 1974, y tampoco pudo salvar el año con el título de la Liga Europa, que perdió en San Mamés ante el Tottenham por 1-0, lo que ratificó que esta nueva campaña no jugará competición europea por primera vez en los últimos diez años.