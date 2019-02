Aganzo: "El caso del Terrassa no se puede repetir en un deporte que va a mejor"

Publicado 05/02/2019 11:47:14 CET

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, se mostró "totalmente en contra" de los insultos machistas que las futbolistas del Terrassa recibieron por parte de los veteranos del club y considera que son actos que "no se pueden repetir" en un deporte que "va a mejor".

"Queremos ver cómo es el anteproyecto (de la Ley del Deporte), AFE tiene una propuesta para introducir cosas en la ley: el tema de la igualdad, acoso y dualidad en la formación, que puedan estudiar a la vez que hacen deporte, el tema del día después del futbolista es fundamental. Nos preocupa mucho el caso de Terrasa porque son actos que no se pueden repetir en un deporte que va a mejor", señaló David Aganzo tras los Desayunos Informativos de Europa Press de este martes.

AFE condena los insultos machistas que se produjeron en Terrasa y está "totalmente" en contra de estos actos. "Queremos un deporte de igualdad, sin acoso ni maltrato, y mucho menos entre deportistas. No entendemos este tipo de ejemplos, vamos a intentar cortar estos actos", añadió, insistiendo en que intentarán que "no vuelva a repetirse" y en que ayudarán a "las compañeras" en "cualquier cosa que necesiten".

"Desgraciadamente también tenemos casos de racismo en el masculino y creo que el deporte tiene que ir a mejor. En el tema del machismo y el acoso tenemos mucho que hacer, queremos una ley que pueda ayudar a los compañeros y que con la Ley del Deporte estos derechos de los futbolistas estén representados", manifestó.

David Aganzo también quiso recalcar que "el día después del futbolista" es muy importante para AFE. "Tenemos muchas cosas que poner en la Ley del Deporte. Ahora tomaremos alegaciones los sindicatos y las plataformas de deportistas y a ver si entre todos podemos proteger al deportistas, que es lo que se merece", agregó.

"Creemos en la libertad sindical, la asociación lleva 40 años y queremos un sindicato que realmente luche por los derechos del trabajador, no queremos tener ningún sindicato que no luche por los futbolistas", expresó Aganzo sobre la convivencia con más sindicatos que defiendan al futbolista, como 'Futbolistas ON'.

Por último, confirmó que ningún jugador había contactado con AFE por el tema de las entrevistas tras los partidos a pie de campo, que, como afirmó Javier Tebas, solo podrán tratar temas deportivos del encuentro. "Es cierto que este tema de hablar después de un partido es un tema que tenemos que cuadrar. Tenemos que llegar a que vosotros trabajéis y que el futbolista esté a gusto, debe ser un tema de consenso. Es un tema que tenemos que hablar y sentarnos en una mesa para llegar a un consenso", finalizó.