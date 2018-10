Aganzo: "No tengo 10.000 euros para apostar si el partido de Miami se jugará"

Publicado 11/10/2018 13:14:55 CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, negó que tenga "10.000 euros para apostar" si el partido de Miami se jugará o no, respondiendo a las declaraciones de Javier Tebas, quien sí dejó claro que apostaría 10.000 euros a que el Girona-Barcelona se jugará en Estados Unidos.

"Yo no tengo 10.000 euros, no puedo apostar algo que no tengo. Además, las apuestas no son buenas", afirmó Aganzo en el Desayuno Deportivo organizado por Europa Press. Tras el evento, se pudo ver al exfutbolista charlando con Javier Tebas, donde han hablado "de fútbol y de actualidad", pero no trataron el polémico tema de Miami.

Después de que desde la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino advirtieran de que la AFE quiere hacer un convenio para el fútbol femenino en cinco minutos y copiando y pegando apartados del masculino, Aganzo ha querido zanjar la polémica. "Aquí no hay ninguna medalla para nadie, hay que conseguir un convenio colectivo para las mujeres, que sea un convenio de igualdad. Tenemos que intentar que sea para este año y tenemos que ponernos de acuerdo, por supuesto que sí", añadió.

"Veo capacitado a todo el mundo, cada uno tiene que intentar mirar para su casa y mejorar el fútbol en general. Tenemos que mandar mensajes positivos, no negativos", finalizó Aganzo sobre las palabras de Tebas, en las que dudaba de las capacidades de Luis Rubiales al frente de la RFEF.