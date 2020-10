El agente de Ozil critica a Arteta por no ser "justo, sincero y transparente"

LONDRES, 23 Oct. (dpa/EP) -

El agente del centrocampista alemán Mesut Ozil se mostró muy crítico con el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, por no incluir al jugador en la lista para jugar la Premier League y le acusó de no ser "justo, sincero y transparente".

"Los aficionados del Arsenal se merecen una explicación honesta, no a Arteta diciendo 'Le fallé a Ozil'. Tú no le fallaste a Ozil, tú fallaste en ser justo, sincero y transparente y tratar con respeto a alguien que tiene contrato y que fue leal todo el tiempo", indicó el doctor Erkut Sogut a la cadena 'ESPN'.

Para el representante del campeón del mundo en 2014, "cada persona de fuera sabe que él (Arteta) no le ha tratado justamente. No le dio una oportunidad de mostrarse a sí mismo esta temporada. Si él está todavía bajo contrato, debería tener la opción de quedarse y luchar por su sitio y a Mesut no se le ha dado eso", aseveró.

"Todos dicen que entrena bien. Per Mertesacker (entrenador de la Academia del Arsenal) lo dijo públicamente. He hablado con al menos cinco compañeros que dicen que entrena genial, que Mesut es uno de sus mejores jugadores y que no pueden entender porque se le deja fuera", añadió.

Por ello, Sogut se pregunta "cuáles son las razones futbolísticas" si no es "el entrenamiento". "Si tú hablas, debería decir la verdad que los aficionados del Arsenal se merecen, si no, no hables", sentenció el agente.