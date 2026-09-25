Agotadas en dos horas las entradas para ver el último partido de Messi con Argentina

Archivo - Lionel Messi durante la final del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

BUENOS AIRES 25 Sep. (dpa/EP) -

Las entradas para el partido de despedida de Lionel Messi con la selección argentina, que se enfrentará a Benín el próximo 6 de octubre en Buenos Aires, se agotaron en menos de dos horas.

La demanda fue enorme y la Asociación Argentina de Fútbol podría haber vendido fácilmente muchas más de las 80 000 entradas disponibles para el encuentro que se va a disputar en el Estadio Monumental de la capital argentina.

Messi se retiró de la selección argentina a finales de agosto, tras 21 años en ella y después de jugar la final del Mundial, el sexto en el que participó. Sin embargo, el seleccionador Lionel Scaloni le convocó una vez más para el partido contra Benín con el fin de darle una despedida por todo lo alto.

El presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, Claudio Tapia, afirmó que Messi ha aceptado la invitación y que también se ha invitado a todos los jugadores de la plantilla ganadora del Mundial de Catar de 2022 y a sus familias para "el último tango del mejor jugador del mundo".

Messi cuenta con 207 partidos internacionales y 125 goles, ambos récords nacionales. El ocho veces ganador del Balón de Oro ganó el Mundial de 2022 y disputó las finales de 2014 y 2026, y conquistó otras dos Copa América (2021 y 2024).

El partido contra Benín es el último de los tres amistosos que disputará Argentina durante esta ventana internacional. Los otros dos serán contra Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y contra Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires.