Bonmatí: "Ganar la EURO sería la constatación de que somos una generación histórica"

LAS ROZAS (MADRID), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española Aitana Bonmatí afirmó este martes que ganar la próxima Eurocopa de fútbol, que se disputa del 2 al 27 de julio en Suiza, sería la "constatación" de que forman una "generación histórica", después de ganar el Mundial y la Liga de Naciones, aunque advirtió de que son solo "una" de las favoritas al título.

"Creo que nos hemos acostumbrado tanto a nivel de clubs como de selección a asumir ese papel de favoritas, pero lo cogemos con responsabilidad porque nos lo hemos ganado. Venimos con esta etiqueta desde que ganamos el Mundial. Pero no somos las únicas. Hay grandes selecciones y hay que respetarlas, pero es cierto que somos 'una' de las favoritas", comentó en la concentración del equipo nacional en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Tras disfrutar de las vacaciones, la internacional del Barça afronta el torneo continental "con energía" y "ganas". "Es mi segundo entrenamiento, aún es pronto para decirlo, pero espero que sí, que hayamos llegado mejor físicamente que a los Juegos. Es un nuevo reto, que no hemos ganado nunca, y que ojalá pueda ser este verano", comentó.

A pesar de la decepción en Paris 2024, a la doble Balón de Oro no le gusta comparar torneos porque "cada uno es distinto" y en los Juegos había menos tiempo de descanso entre partidos. "Ha sido el peor torneo que he jugado en mi vida. Es como la supervivencia de la más fuerte. En las Olimpiadas también hubo partidos que se decidieron por pequeños detalles y es cierto que no estuvimos a nuestro mejor nivel. A ver si tenemos un mejor nivel que el año pasado", deseó.

Bonmatí reconoció que ha tenido la suerte en su carrera de ganar muchos títulos, colectivos e individuales, pero insistió en que le hace "mucha ilusión" poder ganar la Eurocopa. "No lo hemos hecho nunca a nivel absoluto, sería algo muy chulo porque venimos de ganar una Liga de Naciones. No es un Mundial, pero sería como constatar que la generación que tenemos es una generación histórica", subrayó.

La capitana española, junto a Irene Paredes, Alexia Putellas, Olga Carmona y Mariona Caldentey, aseguró que llevar el brazalete es "una gran responsabilidad", pero que eso no "cambia nada" su rol en el grupo. "Yo sigo siendo la misma. Tengo ese carácter y esa responsabilidad competitiva que contagia. Al final ya tengo 27 años y creo que eso puede beneficiar al grupo", indicó.

"DEL BALÓN DE ORO NO SE HABLA"

Desde la Eurocopa de 2022 en Inglaterra han cambiado "bastantes cosas" tanto en la plantilla de la selección como en la federación española. "Creo que somos un equipo mucho más experimentado, hemos ganado un Mundial, una Nations y, por lo tanto, esa experiencia la llevamos encima. Todos y todas remamos ahora en la misma dirección, y la federación cada vez más también. No estamos como hace tres años, donde para nosotras era una situación complicada, lo sufríamos, y también hay que valorar cuando se empiezan a hacer las cosas bien", se felicitó.

La centrocampista española aseguró la elección del Balón de Oro, trofeo que podría conquistar por tercera vez consecutiva tras los de 2023 y 2024, no es un tema de conversación en el vestuario. "No, de esto no se habla porque al final ... Siempre digo que los premios individuales son una consecuencia del buen trabajo colectivo y creo que aquí cada una está pensando en hacer un buen papel individual para el colectivo. Lo que venga después ya se verá", dijo.

Esos méritos podría acumularlos la barcelonesa sobre alguno de los campos de césped artificial de la EURO. "Espero que no, me gustaría que nos toque jugar en césped natural", expresó la pupila de Montse Tomé, una de las principales bazas para que el fútbol español estrene su palmarés en la Eurocopa el 27 de julio en Basilea.