Irene Paredes: "Tener casi la obligación de ganar la EURO es meternos mucha presión"

LAS ROZAS (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

La defensa del FC Barcelona y de la selección española Irene Paredes afirmó que es "básico" el que puedan estar en la Eurocopa de Suiza que arranca la semana que viene físicamente bien de cara a rendir en un torneo donde la exigencia, desde fuera y sobre todo desde el propio vestuario, debe ser el "estar a un buen nivel", porque tener "casi la obligación de ganar el título" significa meter al equipo "mucha presión".

"Creo que es básico (estar bien físicamente). La técnica y el entendimiento del juego lo tenemos, luego salen mejor o peor las cosas, pero el estar a un buen nivel físico nos ayuda a atacar y a defender mejor. Somos un equipo que ataca mucho, nos exponemos mucho, con la defensa muy alta, y creo que es clave estar bien físicamente, pero luego hay que hacer las cosas bien, no solo la defensa, sino desde el ataque para que no nos pillen", indicó Paredes a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

La central reconoció que no saben "si ha acabado la temporada o ha empezado una" después de ser el cuarto verano que se van más allá de junio a jugar. "Creo que hay que hacer un trabajo grande, sobre todo para llegar bien físicamente, a nivel mental creo que es fácil motivarte con participar en otra Eurocopa, con venir a entrenar con estas jugadoras, pero es verdad que a nivel físico en estos días que hemos tenido de vacaciones no hemos podido parar del todo porque hay que volver a apretar. Estamos contentas y con ganas de estar aquí y de hacer las cosas bien", advirtió.

La vasca recordó que "hay gente responsable" para conseguir que las temporadas no sean tan largas, pero que "en algún momento hay que parar porque si no el cuerpo no aguanta". "Hace un año tuve que parar porque me lesioné y creo que es necesario un descanso, pero creo que hay gente preparada para organizar un calendario bueno y que nos den el descanso que se necesita porque también queremos estar en estos torneos", apuntó.

En este sentido, dejó claro que "es una suerte el poder jugar una Eurocopa". "Creo que hay muchísimas jugadoras de la liga que les gustaría estar aquí. Al cuerpo hay que darle el descanso necesario, pero no solo con la Eurocopa, es por tener una liga con más equipos, la Champions... Tenemos la suerte de jugar demasiado, no todo el mundo juega hasta la final de la Champions y la Eurocopa. Hay muchos partidos y habrá que encontrar la manera de descansar", expresó.

Paredes, que recalcó que cuentan con la "ayuda" en la selección con "un grupo humano muy bueno" donde se llevan "muy bien" y eso ayuda, cree que "es difícil valorar y comparar" cómo estaban el año pasado en París 2024. "El año pasado también creíamos que estábamos mejor de la imagen que pudimos dar. Ahora nos encontramos bien, con ganas, el cuerpo tira, y vamos a trabajar para llegar bien a la Eurocopa, luego evidentemente hay otros muchos factores que influyen", detalló.

En cuanto a la influencia del FC Barcelona, con una decena de convocadas para esta EURO, además de otras jugadoras que han pasado por el club catalán, la capitana considera que es algo que "ayuda a nivel de conexiones". "Nos conocemos mejor a la hora de jugar dentro del campo, pero aquí cada una aporta lo suyo. Estamos aquí por algo y los diferentes perfiles nos permiten jugar de diferente manera, por eso cada uno intentamos aportar lo nuestro", remarcó la guipuzcoana que tenía "confianza" en estar en esta cita pese a no haber entrado en alguna lista de Montse Tomé y que se centró en "volver a estar a un buen nivel".

Preguntada por la delantera Esther González, la defensa no ocultó que "está en muy buen momento" y que "está haciendo las cosas muy bien". "Creo que tiene un perfil que es difícil encontrar, se mueve muy bien, mete muchos goles y es como el resto de jugadoras, importante para el equipo", resaltó.

Irene Paredes también celebró compartir capitanía con Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Olga Carmona. "Al final siempre hemos sido un grupo y la gente viene con las cosas claras, no hay que intervenir tan rápido tampoco. La gente viene a rendir y al estar un grupo algo más amplio es más fácil llegar a todo el mundo, aportamos todas más cosas y es más fácil siempre trabajar en el equipo", explicó la central.

Madre junto a Lucía Ybarra, lleva "bien" este tipo de concentraciones y de separarse de su familia y su hijo Mateo porque es "parte" de su "día a día". "En el club también hay veces que toca estar más días fuera y al resto de compañeras también les toca estar lejos porque cada una tiene su familia y su manera de vivirlo. Yo por suerte tengo a Mateo y a Lucía y mi familia, que me siguen mucho, que aparecerán también en Suiza y a mí la verdad es que me da tranquilidad y fuerza para afrontar los partidos mejor", confesó.

Y esta presencia de su familia en las competiciones le supone un plus. "Sí, al final yo estoy aquí porque rindo en mi día a día y mi día a día es con ellos. Entonces al tenerlos cerca me importa", admitió la jugadora blaugrana.

La futbolista del FC Barcelona valoró a Bélgica, Portugal e Italia, sus tres rivales en la primera fase de la EURO. "Creo que tenemos un grupo complicado, pueden ser tres equipos incluso que se asemejen en lo difíciles que son jugarles. Contra los tres hemos hecho partidos buenos en los que hemos dominado y partidos que se nos han complicado. Diría que los tres son difíciles de atacar, gente muy pegajosa, que meten mucho el pie, que chocan, y ante los que hay que tener cuidado a la contra, cada uno con sus características", manifestó.

Finalmente, dejó claro que "casi tener la obligación de ganar" la EURO es meterle "mucha presión". "Es muy difícil, es verdad que ya lo hemos hecho, pero lleva mucho trabajo por detrás. Hay que hacer las cosas muy bien y que luego en ciertos momentos de los partidos salgan las cosas de cara. Creo que lo que hay que exigirnos es que estemos a un buen nivel y creo que somos las primeras que nos lo exigimos, que trabajamos mucho para ello", sentenció.