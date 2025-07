Aitana Bonmatí: "Para nosotras es seguir haciendo historia"

"He pasado unas semanas duras, quiero acabar disfrutando"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Aitana Bonmatí explicó que el duelo de este viernes en cuartos de final de la Eurocopa es "seguir haciendo historia", aunque con "humildad" no miren atrás para centrarse en Suiza, la anfitriona del torneo.

"Para nosotras es el seguir haciendo historia. En la trayectoria de la selección, en el 97 el Europeo era distinto, para nosotras mañana es un nuevo reto y seguir haciendo historia. ¿La mejor España? No lo sé. Hemos ganado un Mundial, la Nations, estamos haciendo un gran torneo, ahora viene lo mejor, no me gustaría hablar antes de tiempo", afirmó.

La jugadora del Barça apuntó que el partido motiva por sí mismo. "El partido te motiva solo, no hacemos nada especial. Aspiramos a jugar los tres partidos que quedan, el foco está 100% en mañana. Somos una selección que juega con responsabilidad, con presión positiva que nos hemos ganado porque venimos de hacerlo muy bien muchos años. Hace años nos costaba porque no teníamos esa experiencia", comentó.

"Tendremos todo el estadio en contra, pero eso nos motiva y no es nuestra primera experiencia. Les puede ayudar pero también les puede ir en contra, eso también es presión para ellas", afirmó en rueda de prensa una Aitana que respondió en varias preguntas lo que supuso tener que superar una meningitis vírica para llegar a la EURO.

"Nunca pensé que no podría estar en la Eurocopa, igual que me podía perder unos partidos. Conocéis mi mentalidad, mis ganas de estar en estos torneos. Fue una cosa inesperada, estaba bien, fue algo nuevo, una experiencia negativa en ese momento, frustrante, pero por suerte estoy a punto de disputar unos cuartos de final y no estoy en el hospital. La gestión cuesta, quieres estar, y te ves un poco lejos, pero no era una gripe normal, se ha hecho lo mejor por mi salud", explicó.

La dos veces Balón de Oro confió en que su aportación sea aún mayor contra Suiza este viernes. "Estoy al 100% físicamente. Después de salir del hospital la reincorporación ha sido paulatina, ha sido duro gestionarlo, pero es una situación nueva de la que he aprendido, me encuentro muy bien, contenta y feliz. Ha sido difícil, te ves un poco fuera, a veces toca. El equipo ha sido superbien así que todo genial, ahora espero poder sumar más desde dentro, tampoco depende de mí, pero aspiro a eso", comentó.

"El fútbol va más allá de los números. Estaría feliz si acabo la Eurocopa con buenas sensaciones y ayudando al equipo, que se vea a la Aitana que estoy acostumbrada a ver. He pasado unas semanas duras, quiero acabar disfrutando, quiero aportar todo mi potencial", añadió.

Por otro lado, Bonmatí recordó el partido contra Suiza en el Mundial y confesó que no miran atrás. "Es un momento muy bonito que recuerdo pero no quiero comparar el pasado. Cada partido es distinto. Nos repusimos muy bien de perder 4-0 contra Japón. Somos un equipo humilde, lo que hemos hecho, hecho está, pero no nos sirve para ir hacia adelante", afirmó.

"Ahora vienen partidos que son de vida o muerte, que ganas o te vas, y queremos poner todo para seguir en la competición. Se ha hecho un gran torneo hasta ahora, pero no nos acordamos, nos puede servir para tener confianza, pero no confiadas del partido de mañana, contra el anfitrión, todo el estadio en contra y ellas también van a querer pasar", añadió.

"Vamos a intentar mantener el nivel, pero cuando vienen eliminatorias, seguramente vienen partidos más difíciles y más importantes. Espero partidos más ajustados, más competidos, y difíciles de ganar. Estos partidos es donde se ven los grandes equipos, y espero que sea donde se siga viendo a España", comentó.