Aitana Bonmatí: "Nuestro objetivo era hacer historia, podemos llegar mucho más lejos"

"El codo a la cabeza de Irene, eso de toda la vida es falta"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Aitana Bonmatí reconoció "rabia" y "frustración" por quedarse fuera de la Eurocopa 2022 pero "orgullo" también por la actuación de España en el cruce de cuartos de final, siendo mejores que Inglaterra.

"Me gustaría decir que estoy orgullosa de lo que se ha hecho hoy en el campo. Todo el mundo se pensaba que nos iban a caer seis, hemos hablado en el campo y lo hemos hecho de maravilla", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, después de caer 2-1 en la prórroga.

"Tengo un poco de frustración, de rabia, haber sido mejores y te quedas fuera de la Eurocopa. Nuestro objetivo era hacer historia, llegar a semifinales por primera vez, llegar lejos. Esto queda dentro para coger lo que viene con más fuerza. Dar las gracias a todo el grupo por lo que ha hecho en el campo y a todo el mundo que ha estado apoyando", añadió.

Aitana, una de las mejores del partido, lamentó la ocasión perdida y señaló también a la polémica en la falta que reclamaron sobre Irene Paredes en el 1-1 de Inglaterra. "Estoy orgullosa pero también frustrada, con un poco de rabia. Hemos hecho un muy buen juego. Hemos atacado bastante bien, hemos tenido ocasiones, pero pequeños detalles te dejan fuera", apuntó.

"Hay cosas que no dependen de nosotras. No quiero entrar en la polémica, pero estamos con rabia por cosas que no nos merecemos. Desde mi punto de vista eso es falta. Llevas el codo a la cabeza de Irene y eso de toda la vida es falta. No va a cambiar el resultado lo que diga, solo me queda quedarme con lo positivo, que es que hemos sido mejores dentro del campo y nos va a ayudar a llegar lejos", añadió.

"Con esto no me conformo, merecemos y podemos llegar mucho más lejos. Jugar partidos así grandes, como cuando jugamos la Champions, te hace crecer, coger experiencia internacional, que eso te va a hacer llegar al máximo de tu rendimiento. Soy joven, los años pasan rápido, pero sé que no tengo techo, quiero ser mucho mejor que la versión que he dado este Europeo, de todo se aprende", terminó.