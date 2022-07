Irene Paredes: "No les ha dado la gana de revisar el gol porque estamos en Inglaterra"

"Es una falta muy clara que no la quieren ni pitar ni revisar y eso decanta el partido"

La capitana de la selección española, Irene Paredes, calificó de falta "muy clara" el primer gol de Inglaterra en los cuartos de final de la Eurocopa femenina, una acción que "decantó" el encuentro y que los árbitros "no quisieron, ver, ni pitar, ni revisar" al jugar ante las anfitrionas, quienes pasaron a la siguiente ronda al ganar en la prórroga (2-1).

"No puedo saltar porque me pega con el codo en el cuello, una falta clara que no la quiere ni pitar ni revisar, y eso decanta el partido y empieza uno nuevo. Hemos estado bien, el final son momentos puntuales, pero te meten un gol que no les da la gana de revisarlo porque estás en Inglaterra, es complicado", afirmó en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

"Luego te marcan un golazo y el partido acaba con un córner a favor nuestro. Es verdad que hemos tenido más y no los hemos metido. Pero hay detalles que te merman y eso ha sido uno de ellos a pesar de que hemos hecho un gran partido", lamentó Paredes.

La capitana estuvo envuelta en la acción polémica del encuentro, al recibir un codazo de Russo, que impidió que la defensa tocase de cabeza el balón antes que llegase a Toone para poner el 1-1 en el minuto 86. "Es una falta muy clara, a raíz de eso viene el gol. No puedo saltar porque me pega con el codo en el cuello", matizó.

"Tenemos equipo para esto y mucho más, pero una vez más estamos fuera. Es muy duro, cuando el equipo puede dar y llegar más lejos, irte en unos cuartos es duro", añadió la central, quien admitió no haber hablado aún con sus compañeras.

"Es un duelo que hay que pasar, es normal que la gente esté dolida. Con el tiempo se pasará, hay mucho talento y tenemos ganas de hacer las cosas bien", sentenció.