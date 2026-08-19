El Alavés considera "inaceptable" que el Rayo no habilite entradas a la afición visitante

Foto del comunicado publicado por el Deportivo Alavés mostrando su rechazo a la decidión del Rayo Vallecano en no habilitar entradas para la afición visitante. - DEPORTIVO ALAVÉS

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés considera "inaceptable" que el Rayo Vallecano no habilite un cupo de entradas a la venta para la afición 'babazorra' en el encuentro de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, que se disputará en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, según comunicó el club vitoriano este miércoles.

"El club considera inaceptable que su afición se vea privada de la posibilidad de acompañar y apoyar al equipo. Los aficionados constituyen uno de los pilares fundamentales del fútbol y forman parte indispensable de la identidad y la esencia de este deporte", expresó el comunicado.

Como respuesta a esta decisión tomada por el Rayo, el Alavés confirmó que, "como muestra de rechazo", su directiva no asistirá al palco presidencial durante el encuentro que se disputará este 20 de agosto en Butarque, por la inhabilitación del Estadio de Vallecas. Y es que este enfrentamiento se disputará en la localidad de Leganés debido al estado del Estadio de Vallecas, ya que la Comunidad de Madrid retiró la concesión al club por falta de seguridad en el feudo rayista.

"El Alavés defenderá con firmeza los intereses de sus seguidores y reclama que se garantice que situaciones como esta no se normalicen ni vuelvan a repetirse", zanjó la entidad en su comunicado.