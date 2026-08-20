El Alavés niega "de manera rotunda" que el Rayo haya ofrecido "máxima disposición" para las entradas visitantes

Escudo del Deportivo Alavés. - DEPORTIVO ALAVÉS

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés rechazó este jueves "de manera rotunda" la versión ofrecida por el Rayo Vallecano en relación a la venta de entradas para la afición visitante para el encuentro de la segunda jornada de LaLiga EA Sports en el Ontime Butarque de Leganés.

"Ante el comunicado publicado por el Rayo Vallecano en relación con las entradas destinadas a la afición visitante, el Deportivo Alavés rechaza de manera rotunda la versión ofrecida y, especialmente, la afirmación de que haya existido en todo momento una máxima disposición y colaboración para facilitar la presencia de aficionados 'albiazules' en el partido", rezó el comunicado del conjunto vitoriano.

El Rayo explicó este miércoles que fue "materialmente inviable la emisión y distribución de las entradas visitantes". "A la mañana siguiente (18 de agosto) el Rayo Vallecano movilizó a su personal de taquillas hasta Butarque para gestionar la totalidad de las entradas necesarias: las correspondientes a sus abonados, las destinadas a la venta al público y las reservadas a la afición visitante. El proceso de generación de las entradas no concluyó hasta las 19.00", explicó el club madrileño.

Pero el Alavés, que ya calificó de "inaceptable" que el conjunto rayista no habilite entradas para su afición, relató que, "pese a la insistencia" del club vasco y "a las reiteradas gestiones realizadas durante los días previos, el Rayo fue demorando la respuesta hasta que en la mañana del miércoles trasladó expresamente que no habría disponibilidad para la afición visitante".

"Los aficionados constituyen uno de los pilares fundamentales del fútbol y forman parte indispensable de la identidad y la esencia de este deporte", expresó el comunicado del Alavés este miércoles, en el que avanzaron que, "como muestra de rechazo", su directiva no asistirá al palco presidencial durante el encuentro.