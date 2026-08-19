El Alavés quiere prolongar la euforia en el debut del Rayo en Leganés

El delantero del Deportivo Alavés Mariano Díaz en el duelo de la primera jornada ante el Getafe. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés se enfrenta este jueves al Rayo Vallecano en el estadio municipal de Butarque (21.00 horas), en la jornada 2 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los babazorros quieren lograr una segunda victoria del curso que les permitiría seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria a costa de un conjunto vallecano que arranca el campeonato ejerciendo localía en Leganés.

Con aun cuatro partidos pendientes de disputar de la jornada 1 de LaLiga EA Sports arranca la segunda fecha liguera. Lo hace con un duelo entre Rayo Vallecano y Deportivo Alavés marcado en los días previos por la incertidumbre de su celebración.

Los madrileños pidieron disputar el partido en el estadio de Vallecas, pero LaLiga y la Comunidad de Madrid se lo denegaron, por lo que tendrán que debutar como locales en liga en el estadio de Butarque (Leganés). Una medida que ha dejado sin entradas visitantes a la afición babazorra, que no podrá apoyar a su equipo en su primera salida del curso.

En lo deportivo, el Deportivo Alavés llega al partido con la moral por las nubes después de golear al Getafe (3-0) en su debut, un resultado que ha situado a los de Quique Sánchez Flores como el primer líder de LaLiga EA Sports 2026-27. Encuentro en el que Mariano Díaz fue el gran protagonista participando en los tres tantos, con un golazo y dos asistencias. Por ello, y aprovechando su momento, podría estrenarse en el once en detrimento de Lucas Boyé.

En el lado rayista, los de Beñat San José buscaran estrenar el casillero de victorias y puntos después de ver como el Sevilla le daba la vuelta al marcador tras el gol inicial de Álvaro García en la primera jornada. Ahora, en el exilio de Butarque, en el que consiguieron vencer el curso pasado al Atlético de Madrid (3-0), quiere mantener su buena racha liguera como local, ya que solo cayeron la temporada pasada ante Osasuna y Sevilla.

PROGRAMA DE LA JORNADA 2 DE LALIGA EA SPORTS

Jueves 20.

Rayo Vallecano - D. Alavés. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00 horas.

Viernes 21.

Real Betis - Real Sociedad 21.00 horas.

Sábado 22.

Athletic Club - Sevilla17.00 horas.

Valencia - RC Celta19.30 horas.

RCD Espanyol - Real Madrid21.30 horas.

Domingo 23.

At. Madrid - Villarreal17.00 horas.

Getafe - Racing de Santander19.30 horas.

Elche - FC Barcelona21.30 horas.

Lunes 24.

CA Osasuna - Levante19.30 horas.

Málaga - Deportivo21.30 horas.