Alavés vs Levante: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

Archivo - El jugador del Levante UD Carlos Álvarez. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés recibe al Levante en Mendizorroza en la jornada sabatina, un duelo que supondrá el regreso de los granotas a la Primera División así como el estreno de los vitorianos ante su público.

Posibles alineaciones:

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Diarra, Jonny; Ibáñez, Blanco; Carlos Vicente, Guridi, Aleñá; Mariano.

Levante: Cuñat; Toljan, Elgezabal, De la Fuente, Jorge Cabello, Manu Sánchez; Pablo Martínez, Oriol Rey; Iván Romero, Koyalipou y Brugui.

Fecha y hora del partido:

El duelo entre Deportivo Alavés y Levante en Mendizorroza, con el que ambos equipos dubutarán en la temporada, se disputará el sábado 16 de agosto a las 21.30 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre babazorros y granotas se podrá ver por televisión a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar.