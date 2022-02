Albiol: "Vamos a Turín con todo abierto"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Villarreal Raúl Albiol afirmó que viajarán a Turín dentro de tres semanas "con todo abierto" después de empatar (1-1) con la Juventus en el choque de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y destacó la reacción del equipo pese al tempranero gol de los italianos.

"Ha sido un partido difícil porque no ha empezado de la mejor manera, pero el equipo ha sabido reaccionar ante una Juve con experiencia. Era complicado pero hemos hecho un buen segundo tiempo y logramos el empate. Ya sabíamos que iban a ser dos partidos difíciles. Iremos a Turín con la mentalidad de hacer un buen partido y de ganar", indicó en declaraciones a Movistar.

"No es fácil que te marquen a los 30 segundos, nos ha costado un poco, es normal y entras un poco en dudas, pero quedaba mucho tiempo y la reacción ha sido muy positiva. Sabemos que si queremos enfrentarnos a los mejores de Europa te tienes que levantar si recibes un gol. Ahora vamos a Turín con todo abierto, con la nueva regla vamos igualados y allí podemos pasar a cuartos", apuntó el central internacional español.

"Esta es la Champions y toca enfrentarse a los mejores del mundo. No es casualidad", manifestó al ser preguntado por Dusan Valhovic, a quien tuvo que marcar. "Cuando han pagado 75-80 millones por un delantero es porque algo tiene. Es un jugador con futuro, un grandísimo fichaje para la Juventus. Estos clubes se pueden permitir esto por un jugador. A nosotros nos toca luchar en otra batalla dentro de tres semanas. Pero con confianza somos capaces de pasar la eliminatoria".

Por último, sobre la entrada de Rabiot a Chukwueze, Raúl Albiol dijo que no la vio por televisión repetida. "No la he visto, pero me dicen que estaba entre amarilla y naranja. El árbitro no ha ido a verla, pero nosotros a lo nuestro. El nivel de los árbitros tiene que ser alto en la 'Champions'. Que no haya ido a ver la jugada, que no cuesta nada, y luego ya decides...", finalizó.