El Alcorcón confirma que incurrió en alineación indebida ante el Real Zaragoza

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La AD Alcorcón ha reconocido que incurrió en alineación indebida en el partido de LaLiga SmartBank del sábado ante el Real Zaragoza (0-0), al formar en el campo durante nueve minutos con cinco jugadores con ficha del filial, y ha asumido el error "con rabia y autocrítica" a la espera de si el conjunto maño decide denunciar el hecho.

"Ayer, en el partido frente al Real Zaragoza, nuestro equipo cometió durante unos minutos alineación indebida. Fue un desafortunado incidente que, en caso de impugnación por el rival, significa perder administrativamente el punto por el que tanto luchó el equipo en el campo. El error, y la consecuencia que ello conlleva, es un duro castigo que hay que asumir con rabia y autocrítica", apunta el comunicado.

Además, el club alfarero asegura que "para competir" deben "hacerlo mejor" y ser capaces "de evitar errores que son claramente evitables y que no deberían suceder". "Del mismo modo, comprendemos que los errores forman parte de la vida, y por ende del fútbol. Y que en la AD Alcorcón, los errores no tienen nombre ni apellidos, sino que son de todos los que integramos el club, desde la presidencia hasta el resto de empleados. Todos acertamos y todos nos equivocamos", subraya en defensa de su entrenador, Mere Hermoso, y su equipo técnico.

Por otra parte, el club recuerda que "no son tiempos fáciles", y que llevan meses "exigidos al máximo entre protocolos sanitarios, adaptación de normativas, limitaciones económicas a la hora de configurar plantillas y esfuerzos y sacrificios para mantener empleo y actividad de los clubes deportivos con ingresos muy mermados". "No es por supuesto ninguna excusa, solo un atenuante a los niveles de concentración requeridos. En algún momento puede pasar que se produzcan errores que en condiciones normales quizás no se dieran. Esta vez nos ha tocado a nosotros, ojalá la temporada no depare más contratiempos a ningún equipo de LaLiga", indica.

"Solo nos queda pedir perdón a nuestros aficionados, aprender del error, y seguir trabajando con la misma dedicación y humildad para competir en el terreno de juego con el mismo compromiso que todos los que componen el equipo mostraron ayer", concluye.