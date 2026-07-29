Alejandro Balde: "Si podemos ganar más títulos, mejor"

Archivo - Alejandro Balde, en un calentamiento con el FC Barcelona. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Alejandro Balde, zaguero del FC Barcelona, ha apuntado "ganar más títulos" como el "mejor" propósito para el curso 2026-27, de nuevo con Hansi Flick como jefe del banquillo y en busca de mayores éxitos tanto nacionales como europeos, con la Champions League como espinita por quitarse.

Desde el canal de YouTube del Barça, Balde deseó "seguir mejorando" a las órdenes del entrenador alemán porque admitió que tiene "margen" para ello. "Seguir la línea que llevamos, e incluso más. Si podemos ganar más títulos, mejor", apostilló sobre el objetivo colectivo de los culés.

El próximo viernes a partir de las 20.45 horas se enfrentarán al Birmingham City en un duelo amistoso y Balde describió sus hábitos o rituales antes de los partidos. "Echo una siesta larga --de dos horas--, después paso por el fisioterapeuta y ya vamos hacia el campo. Pero nada del otro mundo, no tengo una rutina fija", comentó al respecto.

Sobre sus compañeros de equipo, Balde aseguró llevarse "muy bien con todos" durante una pretemporada aún incipiente y donde las caras nuevas son por ahora Karim Adeyemi y Anthony Gordon. Y luego personalizó sobre su vínculo en el extremo brasileño Raphinha Dias. "Me llevo muy bien con él y con su familia. Con los jóvenes es muy cercano", explicó.

Por último, recordó sus momentos clave como culé y luego admitió que el delantero camerunés Samuel Eto'o fue su ídolo de infancia, pero que debido a su puesto de lateral izquierdo se fijaba en Jordi Alba. "Siempre veía sus partidos y me encantaba. Los pases, la velocidad... Para mí, es el mejor lateral de la historia del Barça", concluyó Balde.