Alejandro Blanco: "La imagen de España debe ser la de un país competitivo, y solo es posible desde la unidad"

Archivo - Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, en la sede de dicho organismo en Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó este lunes que España debe proyectar la imagen de un "país competitivo", y que eso solo se logra desde la "unidad", coincidiendo con la visita de dos semanas de una delegación de la FIFA a las sedes nacionales del Mundial de 2030, que España coorganizará junto a Portugal y Marruecos.

"El Mundial de fútbol de 2030 es un proyecto de país, y solo lo sacaremos adelante si estamos juntos, pensamos juntos y trabajamos juntos", advirtió en declaraciones a Europa Press Alejandro Blanco, quien encabezará los trabajos de coordinación para el segundo Mundial de fútbol en España tras el lejano de 1982, y de su mascota 'Naranjito'.

Así lo anunció la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la reunión que mantuvo el pasado jueves de la Comisión Interministerial para la preparación y organización del campeonato, y en la que estuvieron presentes los presidentes del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, el de la RFEF, Rafael Louzán, y el propio Alejandro Blanco.

En este sentido, Alejandro Blanco recalcó que la imagen que debe proyectar España en estos tiempos debe ser "la de un país competitivo, igualitario e integrador". "Y eso, solo es posible desde la unidad", apuntó Blanco, siguiendo la línea de la ministra Milagros Tolón, quien abogó por "ofrecer una imagen de seriedad y solvencia que se aleje de disputas partidistas".

"Es tiempo de desterrar los egoísmos ante una cita que llega a todo el planeta y que dejará un legado de España como país. Es obligatorio dejar de pensar en términos locales y personales. Será un proyecto de país", señaló Tolón tras su estreno en un encuentro que pretendía fijar la estructura de grupos de trabajo que coordinarán la acción del Gobierno de España para el Mundial de 2030.

Durante dicha reunión, la próxima está prevista para el mes de junio, se aprobó la puesta en marcha de los grupos de trabajo especializados en materia Legal; Seguridad; Sedes, estadios e infraestructuras; Alojamientos y servicios a los equipos; Transporte y movilidad; Tecnología; Comunicación; y Coordinación.

El vicepresidente de dicho organismo será el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y estarán representados, al margen del ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, otros catorce ministerios, entre ellos los de Asuntos Exteriores, Presidencia, Hacienda, Economía e Interior.

Estos grupos de trabajo también contarán con la colaboración de entidades como el Comité Olímpico Español (COE), cuyo presidente, Alejandro Blanco, presidirá el grupo de trabajo de Coordinación, el Comité Paralímpico Español (CPE) y la presencia de la RFEF y de su presidente, Rafael Louzán.

Este lunes la RFEF recibirá en Madrid a los miembros de la FIFA que examinará durante dos semanas las sedes previstas para el Mundial de 2030, y le trasladará al máximo organismo del fútbol los avances y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos en el libro de candidatura.

Entre ellos figuran acometer la renovación de las infraestructuras en los estadios de fútbol y sus alrededores, adecuar la red de comunicaciones o apoyar el tejido empresarial que se prepara para recibir, junto a Portugal y Marruecos, el torneo futbolístico más prestigioso del mundo.