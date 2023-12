Aleksander Ceferin: "Esta Superliga es aún más cerrada que la de 2021"

Irónico respecto a A22, Real Madrid y Barça: "No vamos a detenerlos, que empiecen sus competiciones fantásticas con dos clubes"



MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aseguró este jueves que el formato que ha presentado la Superliga tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) muestra que es "aún más cerrada" que cuando la presentaron por primera vez, e invitó irónicamente a Real Madrid y FC Barcelona a tirar adelante con su "competición fantástica de dos clubes".

"Equipos como el Leicester, el Girona que ahora va líder, el Atalanta... Equipos ganadores de países más pequeños, no pueden clasificarse para esta competición de nivel superior. Si lo llamas competición abierta, estás equivocado. Vista la presentación, queda claro ahora que la Superliga está ofreciendo una competición cerrada, algo que sabíamos todo el tiempo pero que intentaban presentar en público como abierto, y eso no es cierto", apuntó en una rueda de prensa en la que estuvo Europa Press.

El esloveno apuntó que no intentarán "detenerlos (a A22, Real Madrid y FC Barcelona)". "Pueden crear lo que quieran, espero que comiencen sus competiciones fantásticas con dos clubes. Espero que sepan lo que están haciendo, algo de lo que no estoy tan seguro. El fútbol no está en venta y lo hemos demostrado muchas veces. Estamos todos juntos, todos los estamentos del fútbol y toda la sociedad europea y nada, absolutamente nada, puede cambiar eso", aseguró.

Ceferin, además de irónico y punzante con los dos clubes españoles que son los grandes impulsores de la Superliga, reiteró que se debe ser parte del sistema o no, pero no coquetear con él. "Nunca dijimos que nadie puede salir del sistema. Pero a algunos les gustaría estar fuera del sistema, pero jugar en él... Es difícil de entender, en realidad, lo que quieren", criticó..

"Y, por supuesto, la UEFA es libre de organizar su propia competición y vender exclusivamente los derechos comerciales. Cualquier competición debe estar dentro del sistema y cumplir con nuestras nuevas reglas de autorización que, entre otras cosas, es respetar el mérito del deporte, el calendario de las ligas nacionales, la solidaridad. Estas reglas también protegen las competencias de clubes de los campeonatos de la UEFA, requiriendo la participación en la Liga de Campeones de los campeones de las ligas domésticas. La Superliga no cumple con nada de esto", remarcó.

En cuanto a la sentencia del TJUE, lo ve como una oportunidad para mejorar algunas de las regulaciones. "La UEFA y los estamentos permanecemos unidos y, como evidencia, estamos aquí juntos. Tenemos a las ligas nacionales y a las instituciones con nosotros. Es justo decir que el lanzamiento de la nota de prensa del TJUE y la reacción mediática no refleja completamente las conclusiones de la Corte. De hecho, hay un contraste fuerte entre la declaración de la prensa y el juicio. El juicio es, en realidad, positivo, ya que abraza las características claves de la pirámide del fútbol europeo", señaló.

"Esta Superliga europea nunca ha solicitado autorización para sus proyectos. Lo que digan ellos, distinto, no es verdad. Éramos conscientes de que nuestro sistema de autorización era imperfecto y empezamos a trabajar en eso en 2021 y lo concluimos en 2022 con la decisión del Comité Ejecutivo de UEFA. Y tenemos confianza en que estas nuevas reglas están en línea con el juicio del Comité. Por supuesto que las revisaremos después de leer esta sentencia del TJUE si necesitamos cambiar o añadir algo más", argumentó Ceferin.

En conclusión, el presidente de la UEFA señaló que, aunque siempre hay que buscar mejoras, el fútbol europeo "permanece unido". "Estamos bien protegidos ante proyectos rompecabezas como la Superliga que ignoran todas las cosas que mencioné. Vimos la presentación de la compañía A22 y para mí es muy difícil decidir si debería estar sorprendido o entretenido por el show que hemos visto", indicó.

"Estamos cerca de Navidad y elegiría la diversión, así que me divierto. Es una idea interesante que los campeones de Liga se clasifiquen para la Blue League, la tercera competición. Ahora reconocen claramente que este sistema que presentaron es aún más cerrado que el de 2021, que fue rechazado por todos en el fútbol e incluso fuera del fútbol", resumió.

JAVIER TEBAS RESPALDA A LA UEFA

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que están "totalmente del lado de la UEFA" y lamentó la versión que A22, Real Madrid y FC Barcelona sobre la sentencia, que "no supone un reconocimiento de la Superliga". "Todo lo que estamos oyendo y escuchando es totalmente manipulado", advirtió.

"Dentro de la estrategia del relato que ha construido A22 y Real Madrid y FC Barcelona, de la nueva competición que es abierta, no es verdad. No es cierto lo que están anunciando, es una competición muy similar y más cerrada que la que se anunció antes y que fue rechazada por el fútbol europeo por todos sus clubes y sus ligas", defendió.

"Son tres categorías de 16 clubes la primera, 16 la segunda y 20 la tercera, y las ligas nacionales sólo tenemos acceso a través de la tercera. En las otras ascienden y descienden dos clubes solamente. Es fácil ver que con ese modelo de competición en esa categoría primera siempre van a estar los mismos clubes y es como una liga casi cerrada", lamentó.

"Por lo tanto, nuestro máximo apoyo a la UEFA como regulador. Sabemos que se va adaptando las normas con la realidad social y económica que tenemos y nuestro máximo rechazo a este modelo de competición y nuestro apoyo a la UEFA y a la resolución de la TJUE, que no supone el absoluto reconocimiento de la Superliga, como se ha dicho equivocadamente y tergiversadamente o mintiendo", remarcó.

Por otro lado, el presidente del Paris Saint-Germain y de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), ve "un poco de exageración" en la positiva acogida por parte de los impulsores del proyecto al dictamen del TJUE. "Lo ven como victoria y yo no lo veo así en absoluto", manifestó.

"La resolución no tiene nada que ver con la Superliga. Es sobre reglas legales que han cambiado y estamos cambiando en conversaciones con la UEFA. Estamos reformando la competición. Y la Superliga cada vez salta con algo 'nuevo' pero si ves las notas de prensa, la presentación, son los mismos vídeos, las mismas personas las que están ahí. Las mismas conversaciones sobre la libertad, pero no es libertad, es una liga cerrada", declaró.

"Están promoviendo la Superliga, que es un trofeo en el que detrás sólo están ellos, lo que para mí es un poco extraño. Pero todos son bienvenidos en la ECA. Todos los clubes. Hay solo dos, tres, pero incluso los clubes de la Superliga son bienvenidos. Pero quiero confirmar que todos los estamentos estamos juntos con la UEFA y con el mismo objetivo. Cambiaremos lo que se pueda cambiar para mejorar", puntualizó el dirigente catarí.