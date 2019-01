Alemany: "Mi deseo profundo es que Marcelino cumpla su contrato y renovarle si es posible"

Publicado 10/01/2019 18:54:54 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Director General del Valencia, Mateu Alemany, afirmó este jueves que el club "no tiene previsión de tomar una decisión a corto plazo en el ámbito deportivo" pese a la mala situación del equipo y dejó claro que su "deseo profundo" es que Marcelino García Toral "cumpla su contrato" hasta 2020 y "si es posible hasta renovarle".

"No voy a entrar en el juego de adivinanzas y de hablar de cosas de futuro. El club no tiene previsión de tomar una decisión a corto plazo en el ámbito deportivo y el entrenador tiene nuestro respaldo en una situación complicada", aseguró Alemany en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del Valencia.

El directivo insistió que lo suyo no es "la futurología". "No me gustan las hipótesis porque estaríamos seis años hablando y los 'Y si' no conducen a nada. Puedo hablar del presente y del pasado porque hay hechos, no de suposiciones ni de adivinanzas, y es claro que tenemos unos resultados que no son los esperados ni los que queremos, ni los que la afición se merece, pero tenemos al mismo entrenador y a los mismos jugadores desde principio de temporada", advirtió.

Alemany remarcó que "en el fútbol los plazos son diferentes a la vida normal y todo va muy rápido e inmediato", por lo que una entidad debe estar preparada "para cualquier contingencia ante cualquier área del club". Sin embargo, subrayó que cuentan con "un gran entrenador y un gran equipo", pero que "la obligación es la de sacar resultados".

"No pensamos en nada más, y si no fuera así, ya habríamos hecho cambios", trató de zanjar, sin esconder que la situación deportiva además de "complicada, es imprevista y extraña", y que "tiene sus motivos". "Pero no quiero hablar de ello porque son excusas. Este club tiene una exigencia y hay que asumirla, hay que estar arriba y no lo estamos", agregó, demandando "ir partido a partido, pero estando exigidos" porque necesitan "resultados".

En este sentido, aseveró que no tienen "previsión de hacer cambio alguno". "Marcelino tiene contrato hasta el 2020 y mi deseo profundo es que lo cumpla, y si es posible, hasta renovarle", recalcó, recordando igualmente que tiene su "responsabilidad", pero que "cualquier decisión estratégica del club no depende" de él.

"Soy el máximo ejecutivo del club y me hago responsable de la situación deportiva. En los procesos de decisión interna, el consenso debe salir de la discrepancia porque te hace llegar a la situación ideal. Cuando todos estamos convencidos de esa decisión, yo soy el primero que cambia una opinión inicial, porque se discute y eso enriquece", comentó.

Alemany confesó también que tiene "contacto continuo" con Peter Lim, dueño del club, y que conoce su opinión "porque influye". "Está como todos, evidentemente preocupado por la situación, y disgustado con los resultados que tenemos, como todos y nuestros aficionados", advirtió.