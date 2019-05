Alemany: "No hay una oferta formal por Rodrigo"

Publicado 29/05/2019 17:14:58 CET

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, aseguró este miércoles que no han recibido ninguna "oferta formal" por su delantero Rodrigo Moreno, aunque sí hay varios equipos interesados en él y en otros jugadores del equipo, al que pone una nota de "excelente" en su año del centenario con el título de la Copa del Rey y el billete para la 'Champions'.

"Me consta que hay intereses, no solo por Rodrigo, también por otros jugadores, pero no ha habido una oferta formal, sí preguntas, conocer cuál es la situación de varios jugadores. Rodrigo es un jugador importantísimo para el Valencia CF", afirmó Alemany en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que el jugador es feliz en la entidad valencianista. "Me consta que hay equipos interesados porque es un jugador muy importante, tiene una gran calidad y no hay muchos de su nivel en el mercado. Estamos tranquilos, él también y está muy feliz en el Valencia CF", remarcó.

"Respecto a su publicación en Instagram, que hizo pública como agradecimiento a la afición, me pareció magnífica y no creo que tenga nada que ver con su despedida", añadió tras el mensaje en las redes sociales del internacional que podría sonar a despedida.

Además, recordó su emoción en los festejos de la Copa del Rey ganada al FC Barcelona en Sevilla. "Fue uno de los líderes en las celebraciones, los gestos que hizo con el gol, es capitán y demuestra su cariño al club. Es un jugador trascendente, estamos muy felices con él y él muy contento en el Valencia CF", reiteró.

Alemany afirmó que quieren jugar "implicados" de este modo en el club, que estén "felices" de jugar en el Valencia. "En un escenario hipotético de una oferta importante y siempre que ese jugador quiera salir, se valorará si es en términos que le satisfagan al Valencia", valoró. "Si a un club le interesa un jugador nuestro, conoce la cláusula y a partir de ahí, usted mismo, teniendo en cuenta también la voluntad del futbolista", apuntó.

Por otro lado, se mostró tranquilo sobre la continuidad del entrenador, Marcelino García Toral, con el que el "club está feliz". "Tiene algo más de un año de contrato por delante y se verá en su momento. No es mi preocupación, más allá de los contratos la relación es extraordinaria. Para mí es importante la confianza, las relaciones profesionales y el trabajo", indicó el directivo valencianista.

"Garay y Mina son dos jugadores muy importantes en el equipo, en el club, y aun teniendo contrato hay que chequear esa situación. No necesito hablar con el entrenador de ellos, me consta el concepto y la valoración que tiene de ellos", señaló sobre la continuidad de estos dos jugadores.

También certificó que el Levante UD podría querer comprar al cedido Rubén Vezo. "Me consta que el Levante ha hablado con su agente para ver su predisposición, hay un interés claro, no descubro nada. Hablaremos Quico (Catalán) y yo de esa situación, estamos encantados de ayudar al Levante UD, y que él ayudara al equipo a su salvación porque es muy bueno para la ciudad", comentó.

Por último, Alemany puso un "excelente" a la temporada del Valencia CF. "Todo lo que ha hecho el equipo tiene un mérito extraordinario e histórico. Desde enero, viniendo de una situación complicadísima en el ámbito deportivo, anímico, de lesiones y otras contingencias, el equipo ha sido capaz de competir en tres competiciones, lo que le da aún mayor mérito a lo realizado", argumentó.

"Ha llegado prácticamente al final de todas con opciones de conseguir sus objetivos. Hemos conseguido un título, nos hemos clasificado para la Champions, sin duda, mi nota es excelente", concluyó el director general del club 'che'.

Y es que la guinda al pastel fue la Copa del Rey. "Si ganamos una Copa al Barça después de meternos la semana pasada en Champions, si me pongo tranquilo, algo falla. ¿No creen? Es evidente que era momento para celebrar y uno lo celebra como le sale. No iba a estar sentado. Han sido unos días muy especiales, emotivos y espectaculares", reconoció.

"Mi trabajo es hacer un equipo competitivo para, luego, dar estas alegrías. Lo que vimos en Mestalla, el lunes en la Generalitat, Basílica y Ayuntamiento. Han sido tres días inolvidables y sorprendentes por el volumen de la gente. Incluso los jugadores estaban abrumados con esa celebración. Mi resumen es emoción y felicidad", se sinceró sobre cómo ha vivido este final de campaña.