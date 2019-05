Alemany: "El Valencia es absolutamente ajeno a las apuestas"

Publicado 29/05/2019 18:44:21 CET

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha asegurado que el club es "absolutamente ajeno" al caso de las apuestas ilegales que ha salpicado esta semana al fútbol español y ha recalcado que acudirán a la Justicia a defenderse de cualquier intento de manchar su imagen.

"El Valencia CF es absolutamente ajeno a todo eso y lo único que decimos en este momento es que más allá de esas insinuaciones, el Valencia CF, ante cualquier persona o medio que impute cualquier tipo de actuación ilícita concurriremos a la justicia ordinaria con querellas para clarificarlo", aseguró en rueda de prensa.

Luego que ni los implicados ni los partidos investigados tienen relación con el club valencianista. "Viendo que en general se obvia la nota pública de LaLiga, que concreta y limita claramente esas actuaciones, y que en absoluto afectan a este club, por tanto, todo lo demás parecen intereses en sensacionalismo o en desviar la atención", argumentó.

"Está claro que el tema de las apuestas es un tema grave y, por supuesto, hay que incidir en el hecho de que los futbolistas no pueden apostar, ni dirigentes, técnicos. El tema de las apuestas es un tema grave y apoyamos cada día esa lucha contra las apuestas ilegales", sentenció al respecto.

Este martes, la Policía Nacional detuvo por orden del Juzgado de instrucción número 5 de Huesca a varios jugadores de fútbol de Primera y Segunda División en activo y retirados, así como a directivos, en una operación contra el amaño a través de las casas de apuestas. En un medio se apuntó al partido entre Valladolid y Valencia (0-2), en el que los 'ches' sellaron su cuarta posición en LaLiga.

Por otro lado, de nuevo se mostró molesto con el nuevo formato de la Supercopa de España propuesto por la RFEF, en formato 'final four' y con cuatro participantes, ya que creen que la deberían disputar el campeón de Liga y de Copa; es decir, el FC Barcelona contra el Valencia CF.

"Hemos competido durante la temporada 2018/19 con un reglamento que afecta a futuras competiciones. Somos cuartos, 'Champions', somos campeones de Copa con derecho a jugar la Supercopa. En ese reglamento se estipula que jugaría el campeón de Liga y el de Copa. Está en la etimología del término, juegan los supercampeones de todo. Ha sido así toda la vida y tiene lógica aplastante", opinó.

"Por ese motivo, no me cambie las condiciones, cuando tenemos el derecho adquirido. La Asamblea de la RFEF se celebró tres días después de que el Barça fuera campeón, por tanto, ya se había ganado el derecho. La tesis de la RFEF es que la Asamblea es soberana y defiende el interés general del fútbol. La nuestra es defender los intereses del Valencia", recalcó.

Explicó que en Sevilla, durante la final de la Copa que ganaron al Barça, volvieron a hablar con la RFEF sin avanzar. "Queremos que un tercer organismo, que debe ser el Comité Superior de Deportes (CSD), decida cuál de esas dos tesis tiene la razón. Las dos son defendibles y mi obligación está defender la nuestra", señaló.

"Nosotros vemos bien que cambie el formato, pero para el año siguiente. Incluso beneficiaría al Valencia CF porque si van cuatro equipos tendríamos más opciones que si van dos. En los últimos diez años me pregunto: ¿En cuántas temporadas habríamos ido con un formato u otro? Quizá nos convenga este nuevo formato, pero debería ponerse en práctica la temporada que viene", dijo.

De todos modos, jugarán la Supercopa sea como sea y donde sea. "No queremos conflicto. Por supuesto que la vamos a jugar y la vamos a intentar ganar. No tenemos intención de no jugarla, porque el interés del Valencia a nivel deportivo, social y de prestigio es jugar la Supercopa sí o sí. La vamos a disputar donde sea y contra quien sea", sentenció.