Álex Baena: "Es el momento en el que más feliz me estoy sintiendo"

Alex Baena celebrando un gol con el Atlético de Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del Atlético de Madrid Álex Baena dejó claro este lunes que está viviendo el momento en el que "más feliz" se siente de su carrera y celebró que esté logrando "triunfar poco a poco" en un conjunto rojiblanco que tendrá ante el FC Bayern Múnich alemán este martes "un reto muy bonito para ver hasta dónde" pueden llegar en la Liga de Campeones.

"En el mejor momento no lo sé, en el que más feliz me estoy sintiendo, seguro, porque estoy disfrutando mucho del día a día, de los entrenamientos y de los partidos, y eso al final creo que luego se ve en el campo", expresó Baena en rueda de prensa previa al partido ante el FC Bayern en la Liga de Campeones.

El internacional no olvida que la temporada pasada, "por muchas circunstancias", le costó "mucho" adaptarse "tanto físicamente como con el equipo". "Era algo nuevo para mí, pero nunca he bajado brazos y sé que quería triunfar aquí y al final lo estoy consiguiendo poco a poco. Creo que todavía puedo dar mucho más de lo que se está viendo y hay que seguir trabajando para eso", subrayó.

En cuanto al liderazgo que puede estar asumiendo tras la marcha de un jugador como Antoine Griezmann, recordó que "suplir a un jugador como como Antoine es casi imposible". "Sabíamos que iba a dejar un hueco muy grande, pero creo que entre todos los compañeros estamos haciendo un muy buen trabajo para intentar que se note lo menos posible su ausencia. Lo importante es que estamos todos trabajando muy bien, dando un gran nivel y sobre todo dando un paso los que no lo dimos en la temporada pasada", remarcó.

Del partido, el rojiblanco tiene claro que "el Bayern es uno de los mejores equipos del mundo, con grandísimos jugadores". "Creo que es un reto muy bonito para nosotros para ver hasta dónde podemos llegar en esta Champions. Tenemos esa suerte de jugar en casa con nuestra gente porque aquí a todos los rivales le cuesta sacar puntos porque somos muy fuertes aquí. Es un partido que todos los jugadores queremos jugar por el rival y por los jugadores que tiene", advirtió.

El duelo llega días antes de la visita liguera del FC Barcelona, aunque el campeón del mundo recalcó que "todos" los jugadores están "pensando sólo" en el Bayern porque es "el partido más importante ahora mismo". "A partir del miércoles ya estaremos pensando en el fin de semana y que será otra película diferente", zanjó.

Baena también habló de su buen entendimiento con Alejandro Grimaldo al que "ya conocía de antes de la selección". "Sabía cómo jugaba y le he visto mucho también partidos de él en el Leverkusen. Creo que nos entendemos muy bien y al principio es como a todos los que llegamos al Atlético. Le costó un poco adaptarse al equipo y a lo que quería el míster, pero lo entendió a la perfección y estamos teniendo muy buena conexión. Tenemos una muy buena banda izquierda, juegue quien juegue", indicó.

"Creo que es muy importante para el equipo que tengamos esa conexión que a lo mejor el año pasado nos hacía un poco un poco de falta por la izquierda porque es verdad que por la banda derecha tenemos ya los automatismos muy, muy bien hechos y creo que es un paso que hemos dado en el equipo también para para poder alcanzar grandes cosas", agregó el andaluz.