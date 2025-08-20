Álex Baena sufre una lesión "muscular de bajo grado" y será baja ante el Elche

El mediapunta español del Atlético de Madrid Álex Baena en el partido liguero ante el RCD Espanyol. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mediapunta español del Atlético de Madrid Álex Baena ha sufrido este miércoles "una lesión muscular de bajo grado" durante la sesión de entrenamiento dirigida por Diego Pablo Simeone, por lo que será baja en el estreno liguero de los colchoneros en casa ante el Elche, según confirmaron los servicios médicos del club rojiblanco.

Álex Baena no pudo completar la sesión de entrenamiento de este miércoles tras sentir "unas molestias musculares". El internacional español se sometió a pruebas y el parte ofrecido por los servicios médicos del club indica que sufre "una lesión muscular de bajo grado".

"El '10' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", apunta el comunicado del club rojiblanco.

Así, el mediapunta almeriense será baja para el debut de los colchoneros en el Riyadh Air Metropolitano del próximo sábado ante el Elche, en la jornada 2 de LaLiga EA Sports. Baena debutó en partido oficial con el Atlético de Madrid el pasado domingo en la derrota de los rojiblancos ante el RCD Espanyol, un duelo en el que fue titular y disputó 68 minutos.