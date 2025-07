Álex Baena: "Vengo al Atlético de Madrid a ganar títulos"

El internacional se muestra ambicioso en su presentación oficial con el club colchonero

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Álex Baena aseguró este lunes que llega al Atlético de Madrid procedente del Villarreal "a ganar títulos", y se mostró ambicioso y confiado de poder conseguirlos en el curso 2025-26, ya que el conjunto colchonero tiene, según él, "un muy buen entrenador" y "muy buenos futbolistas".

"Con Simeone hemos tenido alguna charla, pero lo que hemos hablado se queda entre nosotros. Yo vengo a demostrar todo lo que he demostrado en el Villarreal, a poder ayudar al equipo con todo lo que vengo haciendo y, sobre todo, vengo aquí a ganar títulos", afirmó el jugador en su presentación como nuevo futbolista del Atlético de Madrid.

Baena cree que esta nueva etapa en su carrera "es un reto importante" y "un gran salto" en su carrera, ya que piensa que el equipo tiene "un muy buen entrenador y muy buenos jugadores" para poder ganar títulos en la temporada 2025-26. "Estoy muy contento y muy ilusionado de poder estar en un club como el Atlético de Madrid", apuntó el futbolista nacido en Roquetas de Mar.

El andaluz ya ha participado en los primeros entrenamientos con su nuevo club y se mostró sorprendido por el seguimiento de los aficionados en Los Ángeles de San Rafael (Segovia). "Estos días han sido muy bonitos. La afición estaba apoyándonos todos los días y ha sido muy bonito el hecho de verlos interactuando con nosotros en estos primeros días de pretemporada. Ya desde fuera ves que la afición es un peso importante en el club y cuando lo vives desde dentro, se nota el peso que tienen", subrayó.

El ex jugador del Villarreal aseguró que su prioridad era quedarse en España y que siempre quiso ir al Atlético de Madrid. "El club se ha reforzado con grandísimos jugadores y siempre mi prioridad ha sido quedarme en España junto a mi familia y mis seres queridos. Siempre he querido venir al Atlético de Madrid, es un equipo que me ha gustado por sus jugadores, el entrenador, la afición, el estadio y todo", contó, recalcando que aguantó "al máximo" para poder fichar por el Atlético, ya que era su "ilusión".

Álex Baena se mostró emocionado por el recibimiento de la afición colchonera y explicó que "es muy bonito" que la afición le "quiera tanto y que esté ilusionada" con él. "Intentaré darle todo mi cariño desde el campo, desde el esfuerzo, el compromiso y siempre desde defender al club. Espero que estemos en sintonía, tanto la afición conmigo, y yo con ellos", continuó el jugador campeón de Europa con España en 2024.

El ex futbolista del Villarreal es un jugador que "desde pequeño" siempre ha tenido "mucho carácter". "Es una de las cosas que me caracteriza y he intentado siempre cuidarlo lo máximo posible y entrenarlo también para que no se vaya a la parte mala. Yo creo que es bueno porque en este club el carácter y la pasión son característicos y yo siempre he intentado sacar el lado bueno de esto", explicó el campeón olímpico en París.

En la capital de Francia, durante la disputa de los Juegos Olímpicos, Álex Baena coincidió con el también jugador del Atlético de Madrid Pablo Barrios, que le "sorprendió muchísimo para bien". "Es un futbolista extraordinario que va a dar muchas alegrías al club y es un jugador de nivel de selección española. Estoy muy contento de poder compartir otra vez el terreno de juego con él y la verdad que nos compaginamos muy bien ese mes en la selección", afirmó Baena sobre su relación con su nuevo compañero.

El jugador almeriense acostumbra a tatuarse los títulos que gana y es algo que espera hacer esta temporada con el Atlético de Madrid. "He venido al Atlético de Madrid a ganar títulos y eso es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno", finalizó Baena.

CEREZO: "AHORA COMIENZA LA HORA DE LA VERDAD"

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aprovechó el acto de presentación para agradecer al futbolista "sus ganas de venir desde el primer día, pese al interés y las ofertas que tenía" y le definió como "un centrocampista con gran visión de juego y excelente capacidad de pase", además de ser un "extraordinario futbolista".

"Ahora comienza la hora de la verdad. En pocas semanas arranca LaLiga EA Sports y tenemos grandes retos que afrontar en las competiciones nacionales y en la Liga de Campeones, donde una temporada más queremos llegar lo más lejos posible. Álex, te deseo lo mejor para que entre todos consigamos alcanzar los objetivos en esta temporada tan ilusionante", dijo el dirigente para dar la bienvenida a su nuevo futbolista, poniendo en valor el "gran esfuerzo" que se ha hecho desde el club en el mercado de fichajes.