. Alexia: "Necesito la presión para salir a ganar"

La futbolista del FC Barcelona, con dos Balones de Oro, es portada de la revista Elle y estrena una docuserie en Prime Video

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, la actual mejor jugadora del mundo y ganadora de, entre otras distinciones, dos Balones de Oro, afirmó que necesita la "presión" para salir a ganar y confía en que equipararse con los salarios y las condiciones el fútbol masculino "es cuestión de tiempo".

En una entrevista para la revista Elle, Alexia Putellas, quien protagonizará 'Alexia: Labor Omnia Vincit', una docuserie de tres episodios sobre su vida de Prime Video, confesó que el fútbol no siempre estuvo en su camino.

"No pensaba ser futbolista, porque no veía a mujeres que lo fueran, y en ningún momento me lo propuse como una opción profesional. En casa siempre me insistieron en que tenía que sacar los estudios básicos, pero en las extraescolares me dejaban que hiciera lo que quisiera, así que me apunté a fútbol", explicó.

Acerca de la situación del fútbol femenino, Putellas dijo que "al final" se igualará al masculino. "Es cuestión de tiempo. El fútbol masculino lleva dentro de nuestra sociedad muchísimos años y el femenino ha entrado, por razones históricas, bastante más tarde. Si todo el mundo pone de su parte, clubes, federaciones, jugadoras... creo que se puede arreglar", comentó.

Admitió que ahora, con 28 años y su currículo, tiene más "compromisos", patrocinadores y más eventos que hace cinco años. "¡Y me paran más aficionados por la calle! En el mundo del deporte estamos de paso y un día nos encontramos arriba y otro abajo, así que intento aceptar con naturalidad lo que soy, lo que gano y lo que tengo. Soy consciente que mañana lo más importante será mi gente", indicó.

Alexia Putellas dijo que le gusta "sentir la presión". "La necesito para salir a ganar, si no creo que no rendiría igual. Pero tengo días buenos y malos, y estos últimos en los deportes de equipo se llevan mejor", señaló.

A su juicio, no todo es competir y entrenar. "Me gusta estar con mi familia y mi perra, ir a la playa en verano y pasar momentos divertidos con mis compañeras de vestuario. Mi físico es mi herramienta de trabajo, así que me preocupo por estar bien. Y más allá de mi profesión también me gusta cuidarme. Entrenando estamos muy expuestas al sol, pero estamos concienciadas de la importancia de protegernos", subrayó.