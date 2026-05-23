Alexia Putellas: "Es un antes y un después, por eso estoy muy orgullosa de formar parte de esto"

Alexia Putellas, en un partido con el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Alexia Putellas, mediapunta del FC Barcelona Femení, ha descrito como "un antes y un después" su cuarto título de la Liga de Campeones Femenina, conquistado este sábado tras su 4-0 frente al OL Lyonnes, y por ello ha admitido estar "muy orgullosa de formar parte" de una era dorada en el club blaugrana.

A pie de campo en el Estadio Ullevaal de Oslo (Noruega), solo tuvo "agradecimiento" a los fans. "Muchas gracias por todo el apoyo que nos habéis dado durante toda la temporada en el Johan, en el Spotify Camp Nou, en los partidos fuera o donde fuera", declaró Putellas al micrófono de Disney+.

"Y evidentemente aquí, todos los que lo han visto desde Barcelona o desde cualquier parte del mundo. Creo que esto es un antes y un después, por eso digo que estoy muy orgullosa de formar parte de esto. Y no puedo decir nada más que gracias. Muchas gracias y... que los quiero mucho", completó su mensaje hacia la afición, sin dar pistas sobre su futuro.

"La cuarta Champions, sí, se dice pronto. Creo que llevamos 10 como profesionales, consideradas profesionales dentro de la estructura del club, y cuatro Champions. Estoy superorgullosa, es un privilegio formar parte de esta etapa, de esta era del club, y estoy muy contenta", añadió.

"Aunque a veces no lo parezca o no lo creáis, soy una persona muy sensible y me he emocionado, obviamente, porque al final ha salido todo redondo, como esperábamos. Era el plan de partido, sabíamos que en la segunda parte ya se iban a dejar espacios. Y lo que habíamos perdonado en la primera parte es que en la segunda no podía pasar, y así ha sido. Estoy muy contenta de estar aquí y de haber levantado la cuarta", dijo.

Por último, no aclaró si seguirá o no. "Si está feliz la gente, hay que seguir feliz. Es un momento de felicidad. Siempre lo ha sido una final de Champions ganada. Hay que seguir así, hay que disfrutar, esto es increíble. Hay que estar muy presentes, saborearlo bien, porque al final cuesta muchísimo y creo que es un día de estar orgullosos hoy y diría que todas las temporadas que está haciendo este equipo", concluyó.