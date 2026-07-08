Alexia Putellas ficha por el London City Lionesses

Archivo - Alexia Putellas en su despedida con el Barça Femení - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Alexia Putellas jugará a partir de la próxima temporada en el London City Lionesses inglés, recién ascendido a la Women's Super League, después de que el club londinense anunciara este miércoles el fichaje de la doble Balón de Oro, que pone así rumbo a Inglaterra tras cerrar una histórica etapa de 14 años en el FC Barcelona.

"El London City se enorgullece de anunciar el fichaje de la doble Balón de Oro Alexia Putellas", anunció la entidad inglesa, que calificó la incorporación de la centrocampista catalana como "un momento histórico" para el club.

La jugadora, de 32 años, inicia así una nueva etapa después de despedirse del conjunto blaugrana, con el que ha conquistado 38 títulos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, diez Ligas F y diez Copas de la Reina, además de convertirse en la máxima goleadora de la historia del club con 232 tantos y en la segunda futbolista con más partidos disputados, con 507.

"Estoy encantada de empezar este nuevo capítulo con el London City Lionesses. La ambición del club y su firme compromiso por crecer como un club independiente dedicado exclusivamente al fútbol femenino conectan profundamente conmigo", señaló Putellas.

La campeona del mundo con la selección española aseguró que afronta el reto con el objetivo de "tener impacto sobre el terreno de juego" mientras el equipo pelea "por títulos", además de contribuir al crecimiento del fútbol femenino y al desarrollo de las jóvenes futbolistas.

Por su parte, la propietaria del club, Michele Kang --también propietaria del OL Lyonnes al que Alexia tumbó con el Barça en la última final de la Champions--, destacó que la llegada de la española supone "mucho más que un fichaje". "Es una declaración de intenciones sobre el futuro de este deporte", afirmó.

El London City Lionesses considera que la incorporación de Putellas impulsará el crecimiento del club tanto a nivel deportivo como comercial y reforzará el desarrollo de su cantera, en un proyecto que aspira a consolidarse entre la élite del fútbol femenino inglés.