Alexia Putellas: "Sentir a tanta gente cerca hace que esto se digiera un poco mejor"

La delantera del FC Barcelona Alexia Putellas ha asegurado que se encuentra "bien" y recuperándose "mañana y tarde" de la grave lesión de rodilla que la apartó de la Eurocopa de Inglaterra y que la tendrá cerca de un año de baja, y ha reconocido que sentir "a tanta gente cerca" hizo que aceptase todo "un poco mejor".

"Estoy bien dentro de lo que cabe en esta situación. Estoy bien, recuperándome mañana y tarde", señaló en declaraciones a los medios oficiales del club azulgrana. "Serán procesos que tendré que ir superando, son cosas que por suerte hasta ahora no había vivido y poco a poco, apoyando al equipo que es lo importante", añadió.

La centrocampista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en unos de los entrenamientos con la selección española previos al arranque de la Eurocopa femenina y estará entre 10 y 12 meses de baja.

"Quiero agradecer que desde que me pasó esto me he sentido muy apoyada, con muchas muestras de agradecimiento... No me da para contestar a todo el mundo, pero aprovecho para dar las gracias. Han sido momentos duros y sentir a tanta gente cerca ha hecho que esto se digiera un poco mejor", subrayó.

Además, la catalana mostró su confianza total en sus compañeras para la nueva temporada liguera. "La confianza en el equipo es máxima, como la tiene toda la afición y todo el mundo. Es una nueva temporada y debemos ir a por todo", concluyó.