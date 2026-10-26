Alexia Putellas: "Si tienes un sueño, ve a por él aunque tengas que empezar de cero"

Alexia Putellas - Rich Graessle/Icon Sportswire / Zuma Press / Europ

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Alexia Putellas, que este lunes ha recibido su tercer Balón de Oro, ha animado a los jóvenes futbolistas a que cumplan sus "sueños", aunque tengan "que empezar de cero", y ha dado las gracias a sus excompañeras en el FC Barcelona, afirmando que fue "un placer y un orgullo ser capitana" de todas ellas.

"A todos los chicos y chicas alrededor del mundo que aman el fútbol: si queréis jugar, jugad. Poco importa si eres chico o chica, da igual de donde seas. No escuches si alguien te dice que no lo puedes hacer, hazlo, ve a por ello. Cree en ti mismo, es lo más importante. Si tienes un sueño, corre a por ello, aunque tengas en algún momento que empezar desde cero. Lo más importante es que lo hagas con amor y pasión", señaló al recoger su premio en la gala celebrada en Londres.

La actual centrocampista del London City Lionesses dio las gracias a sus excompañeras del FC Barcelona, con las que el pasado curso ganó cuatro títulos. "Gracias compañeras, que tantas jugadoras del Barça estemos nominadas dice mucho de la temporada que tuvimos, sinceramente pienso que cualquiera de las que estáis aquí hubiera sido igual de justo que estuvierais aquí. Fue un auténtico placer jugar con todas y cada una de vosotras. Vivimos momentos increíbles, creo que como equipo superamos también ciertas dificultades en formas de lesiones, momentos que no esperábamos como equipo. Para mí fue un placer y un orgullo ser capitana de todas vosotras", expresó.

También tuvo palabras de agradecimiento para el técnico azulgrana, Pere Romeu, y su antiguo club. "Gracias también, Pere, a ti, a todo tu equipo, al equipo médico también, a todos los trabajadores del club que nos ayudaron tanto el año pasado. Estoy muy feliz por ti, Pere, por que hayas recibido este premio, porque lo mereces por ser un gran entrenador y también por ser la gran persona que has demostrado que eres", manifestó.

"Gracias a la afición, han estado 14 años apoyándome y ahora soy una más. Gracias por todo el respeto, por todo el cariño, por todo el amor que me habéis demostrado durante tantos años. Durante 14 años he intentado defender lo mejor posible nuestros colores. Muchas gracias por todos los momentos de la temporada pasada y los de estos 14 años. Gracias también al presidente, a su Junta Directiva, a Xavi, a Elena, a Marc, a todos los directivos, gracias por estar al lado del equipo, sobre todo en los momentos en los que más el equipo lo ha necesitado", añadió.

Tampoco se olvidó de sus compañeras en la selección española. "Gracias también a todas mis compañeras de la selección, al cuerpo técnico, a todos los trabajadores de la RFEF y a su presidente. Volvimos a conseguir la Nations League, fue un año increíble con esas semifinales contra Suecia en el Metropolitano, alzando el título y consiguiendo el billete directo al Mundial del próximo verano en Brasil. Gracias a toda la afición que nos empujó a conseguir todos estos títulos. Vamos a ir a ganar en verano también", indicó.

"Este es un trofeo por mi trabajo, pero también para esas personas que tienen un impacto grandioso en mi vida: mi familia, mi madre, mi hermana, mis amigas, todo mi equipo de fuera del campo. Soy consciente de que si hoy y durante la temporada pasada volví a disfrutar como lo hice es gracias a vosotros. Me acuerdo de esos momentos en los que la pierna me fallaba, tenía los dolores después de la operación de rodilla, aprendí a volver a andar, a volver a correr, y cuando más dudas tenía vosotros estabais ahí, recuperándome físicamente, pero sobre todo mentalmente, y quitándome todas esas dudas para que volviera a disfrutar y a demostrar y ser la jugadora que soy hoy en día. Os quiero mucho", finalizó.