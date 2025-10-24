Alexia Putellas: "Sonia confiaba en lo que podía dar, estará contenta por su debut"

La del Barça firmó un doblete ante Suecia y se convirtió en la segunda máxima goleadora histórica de España



La centrocampista de la selección española Alexia Putellas valoró con nota la actuación de España para golear (4-0) a Suecia y poner a tiro la final de la Liga de Naciones, aunque saldrán con la misma actitud al duelo de vuelta el martes, contenta por su doblete y por haber respondido a la confianza de la nueva seleccionadora.

"Es una buena ventaja pero en su casa ellas van a apretar. Esto es fútbol y cometeríamos un error si no vamos con la misma mentalidad que hemos salido hoy", dijo en zona mixta una Alexia que se convirtió en la segunda máxima goleadora histórica de España.

El primero de sus dos goles en La Rosaleda fue una falta directa a la escuadra. "Cuando te dan tiempo para practicar los tiros libres eliges esa zona, estaba perfecta. Tal cual golpeas ya sabes si la has pegado bien, sabía que iba muy bien. Por suerte ha entrado y empezamos ganando", confesó antes de valorar su posición en el ranking, con 39 goles, superando a Vero Boquete.

"Un lujo estar en esa lista, son grandes leyendas que han jugado y Jenni en activo aún, he tenido la suerte de compartir vestuario con ellas y un orgullo de estar en ese ranking. No sé cuántos lleva (Jenni), pero yo soy mediocentro, es complicado tener muchas oportunidades. Trabajo para ser eficaz cuando se presente esa ocasión y ayudar al equipo", añadió.

Alexia confesó la preocupación por la lesión de Salma Paralluelo, confiando en que "lo mínimo posible", y explicó su rol con la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez. "Me he sentido bien. Sonia me pide un rol de ayudar un poco en la salida del balón, de organizar al equipo en salida de balón y después de tener esa llegada, algo de libertad. Son pocos días, pero entendiendo qué quiere de mí Sonia, e intentando llevarlo a la perfección o rozando la perfección para aportar todo lo que tengo", apuntó.

"Estará contenta por su debut como entrenadora en la selección. Ha incidido mucho en estos tres días en el esquema defensivo, cómo quiere que presionemos, que nos protejamos cuando el rival tiene el balón. Ofensivamente ya nos ha dicho el talento que hay, está bastante trabajado. Queríamos matizar esos detalles, ser un equipo compacto queríamos", añadió.

Además, la jugadora del Barça insistió en que no llegó lesionada a la convocatoria y celebró que Sonia considerara su opción en el once. "No tenía lesión como tal. Sonia quería que iniciara, confiaba en lo que podía dar. Era un ajuste de cargas para evitar que eso fuera a más y ya se ha visto que ha ido bien", confesó.

La dos veces Balón de Oro destacó también la emoción vivida por el regreso de Jenni Hermoso, ovacionada cuando entró en los últimos minutos en el estadio malacitano. "A todas se nos ha puesto la piel de gallina cuando coreaban su nombre incluso cuando estaba calentando. Tanto ella como Mapi estaban muy felices de poder disfrutar de un partido en casa con la selección. Si ellas están contentas nosotras también", afirmó.

Por otro lado, Putellas fue preguntada por la herida de la derrota en la final de la EURO el pasado verano. "El resultado de hoy es contundente y tenemos delante a Suecia, que es muy buen equipo. Hay cosas que mejorar. Lo de la EURO, durante toda tu carrera, perder finales duele mucho y es algo que no terminas de olvidar, porque es un shock, sales a jugar, haces todo para ganar, pero eso también sirve para seguir adelante, para corregir errores, para que no vuelva a suceder si tenemos la oportunidad de jugar otra vez finales", terminó.