Liga Naciones | Directo: Sigue el España - Suecia

Archivo - Mariona Caldentey marca un gol durante el España-Suecia de la Liga de Naciones 23-24 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol se mide este viernes en el Estadio de La Rosaleda de Málaga a partir de las 20.00 horas a Suecia, en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones 2025, un partido que servirá además como puesta de largo oficial de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez.

La entrenadora madrileña se estrenará como relevo de Montse Tomé en un partido de exigencia y ya con mucho en juego. España es la actual campeona de esta competición y si quiere seguir defendiendo su trono deberá deshacerse en primer lugar del competitivo combinado sueco, en una eliminatoria a ida y vuelta, con el segundo choque en Goteborg el próximo martes. La otra semifinal la disputan Francia y Alemania.

La primera convocatoria de Bermúdez trajo como principales novedades los regresos de la delantera madrileña Jenni Hermoso y de la defensa aragonesa 'Mapi' León, que llevaban un año, y sobre todo, tres sin acudir, en el caso de la segunda tras haber sido una de las 15 futbolistas que renunció en septiembre de 2022 hasta que no hubiese cambios estructurales. Por el contrario, entre las bajas, sobresale la de Patri Guijarro por lesión y la de Athenea del Castillo por decisión técnica.

La campeona del mundo y número uno actual del ranking FIFA espera tener una positiva vuelta a la acción tres meses después de la amargura de perder en los penaltis ante Inglaterra en la final de la Eurocopa de Suiza, un torneo donde Suecia cayó ante el mismo rival y de la misma manera en cuartos de final. Para ello, tendrá que rayar a un gran nivel para batir a las suecas, números tres del mundo, y conseguir el mejor resultado posible para la vuelta en el Estadio Gamla Ullevi. En este sentido, España se ha impuesto en los últimos tres duelos contra el combinado escandinavo, con el último celebrado precisamente en La Rosaleda a finales de 2023.

