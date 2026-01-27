Alfon González llega al Villarreal cedido hasta final de temporada

Archivo - Alfon González, como suplente en un partido del Sevilla FC. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF y el Sevilla FC han acordado este martes la cesión del delantero albaceteño Alfon González, quien defenderá la elástica del 'Submarino Amarillo' hasta el final de la presente temporada 2025/26 tras un acuerdo de cesión que contempla opción de compra.

Así lo indicó el Villarreal en su página web. Nacido el 4 de mayo de 1999 en Albacete, para su nuevo equipo "es un extremo izquierdo vertical, con llegada y facilidad para ver portería". "Destaca por su velocidad y contribución ofensiva, además de por su versatilidad, ya que puede partir también desde el centro o desde el perfil derecho", añadió la nota de prensa.

"Pese a su juventud, el atacante albaceteño tiene experiencia en clubes de Primera División como el RC Celta de Vigo o el propio Sevilla FC, además de otros conjuntos de inferior categoría como el Real Racing Club, Albacete Balompié y Real Murcia", concluyó el breve comunicado oficial.