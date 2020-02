Alguacil: "Dije que veníamos a ganar y así ha sido"

Publicado 06/02/2020 21:50:17 CET

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró "muy contento" tras haber conseguido el billete para las semifinales de la Copa del Rey ganando al Real Madrid (3-4) y recordó sus palabras en la previa al partido después de asegurar que venían a ganar en el Bernabéu y "así ha sido".

"Teníamos la intención de hacer semejante partido. Dije que veníamos a ganar ante un gran equipo en un gran estado de forma y así ha sido. Estoy muy contento aunque todavía no hemos hecho nada. Es la segunda vez que la Real está en semifinales en 32 años. Creo que la afición se merecía un premio de estos y quiero agradecerles de corazón todo lo que nos están apoyando. Sin su apoyo no sería posible", destacó Alguacil.

El técnico 'txuri urdin', que estaba visiblemente emocionado, recordó que es de "Orio, de casa, de la Real de siempre". "Ganar aquí con tantos jugadores jóvenes, con el Bernabéu a tope y hacer un partido de semejante nivel es para estar muy contento. Hemos ganado y hemos dado espectáculo. Estoy súper orgulloso de haber pasado a semifinales", añadió.

"Éramos conscientes de que podía ser. Pensamos ya en lo próximo porque queda una eliminatoria antes de la final, pero hay que seguir. Toca el premio gordo y vamos a por él", indicó el preparador de la Real Sociedad, que no quiso personificar el triunfo en Isak pese a haber marcado un doblete y haber iniciado los otros dos goles del conjunto vasco.

"Isak está demostrando lo gran jugador que es, pero después de un partido como éste no puedo hablar de individuos. Hay que hablar de todo el equipo, de los que han jugado y de los que no. Sobre todo de los que no han jugado porque han aportado muchísimo al triunfo", manifestó en la rueda de prensa posterior al choque.

Preguntado por los diferentes pasajes del partido, Alguacil reconoció que pese a ir ganando 1-4, sabían que iban a "sufrir". "No nos han debilitado los cambios, nos ha debilitado el empuje del Real Madrid. Hemos jugado 97 minutos y el partido se hace largo. Sabíamos que íbamos a sufrir porque su empuje siempre es fuerte, pero nosotros hemos hecho 70 minutos increíbles en el Bernabéu", reivindicó.

"PESE AL 1-4 HE VISTO PELIGRAR LA ELIMINATORIA"

"Sí he visto peligrar la eliminatoria. Igualmente también podíamos haber metido más goles, pero este equipo -en tres minutos- es capaz de dar la vuelta al marcador. Sabíamos que el Madrid podía empatar, pero resistimos y estoy muy contento por todo el trabajo realizado. No es fácil ganar aquí", recordó.

Por último, el entrenador de la Real Sociedad se quitó todo mérito posible por el pase a 'semis' y echó flores a sus jugadores. "Es mérito absolutamente de los futbolistas. Sobre todo las victorias. Yo soy un afortunado de estar con ellos y así lo vivo y lo siento. Ahora queremos el premio gordo, por supuesto que sueño con el título", finalizó.