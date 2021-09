Alguacil: "Es una gozada disfrutar de esta Real Sociedad"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró "orgulloso" y encantado con el inicio de la Liga Europa este jueves en Eindhoven, donde firmaron un 2-2 vibrante que le hizo disfrutar del "ambiente" y de su equipo.

"Muy contento no solo por Zaldua que ha hecho un gran partido. Ha sido una gozada disfrutar de este ambiente, esta Real Sociedad. No es fácil dar la cara y jugar como hemos jugado. Ha sido empate y podía haber sido 3-2 o 2-3, pero sobre todo me voy muy orgulloso del trabajo de todos", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El técnico 'txuri-urdin' reconoció que no fue un partido fácil, empezando por la lesión de David Silva. "Nos ha pasado un poco de todo. En el calentamiento Silva ha notado algo en el sóleo y todo parece indicar que es una rotura", lamentó.

"Sabíamos que iban a empezar fuertes, nos ha costado entrar pero cuando les quitáramos la pelota ellos iban a sufrir también. En este tipo de partidos siempre hay fases duras y las hemos sabido aguantar", añadió, destacando también la presencia de 600 aficionados de la Real en el campo del PSV.