Alguacil: "Hay pocos equipos que hayan hecho frente al Real Madrid como nosotros"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no dudó en calificar como "justo" el empate a un gol de este lunes en su visita al Real Madrid, pese a que recibiesen el tanto de Vinicius en el minuto 88, y quiso hacer valer "el mérito tremendo" de un equipo que considera de "los pocos" que han tuteado tantas veces al equipo madridista en los últimos años.

"Siendo justos y analizando el partido, creo que el empate es justo. Seguramente, si hubiéramos acertado en esos primeros 20 minutos del segundo tiempo y hecho el 0-2, quizás podríamos valorarlo de otra manera, pero viendo las ocasiones de uno y otro, aunque nos duela porque ha sido al final, el empate es justo", expresó Alguacil en rueda de prensa después del partido.

El técnico realista vio "un gran partido, con dos equipos haciendo daño cuando se hacían con la posesión", aunque cree que podrían haber sacado más rédito en el primer tiempo si hubiesen estado más "acertados en el último pase a la contra" y reconoció que tras el descanso ajustaron "mejor la presión" tras el cambio de sistema de Zinédine Zidane. "Es una pena que no hayamos 'matado' el partido con la ocasión clara de Alex (Isak)", recalcó en relación a la clara oportunidad del sueco con 0-1.

El guipuzcoano se refirió a los apuros finales recordando que estaba "el Real Madrid enfrente y jugando en casa". "Sabéis lo que cuesta ganar aquí. Es un mérito tremendo lo que está haciendo este equipo y sobre todo cuando juega contra el Real Madrid, hay pocos equipos y jugadores que hayan hecho frente al Real Madrid como lo están haciendo estos jugadores", subrayó, puntualizando que tenían claro que el "partido iba a ser largo fuese cual fuese el resultado".

Alguacil no quiso hacer demasiado caso a las posibles críticas por los cambios defensivos que realizado porque "la gente seguramente no estaría diciendo lo mismo antes del minuto 88" y se mostró irónico por la recompensa recibida en sus dos últimos partidos ante el Manchester United y el conjunto madridista. "Por lo que parece no es suficiente, aunque entiendo yo que sí", indicó con una sonrisa.

"Es importante lo que se hizo en Old Trafford y también lo es empatar contra un Real Madrid que se jugaba lo que se jugaba. Durante todo el año el equipo ha seguido siendo competitivo con el único lunar de Turín", sentenció.