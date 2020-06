Alguacil: "Pequeños detalles, entre ellos las decisiones arbitrales, marcan el resultado"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no quiso "entrar a valorar" o enfadarse por las decisiones arbitrales de la derrota (1-2) ante el Real Madrid este domingo, aunque sí reconoció que marcaron un marcador doloroso a pesar de que en el partido recuperaron la versión de juego que buscan.

"Ya me conocéis y no voy a entrar a valorar. Entiendo que son situaciones difíciles y siempre digo lo mismo. Creo que a mí no me lleva a ninguna parte entrar a valorar o el enfadarme por decisiones arbitrables. De lo que me tengo que preocupar es de mi equipo, de encontrar el juego, que hoy hemos vuelto a ser el equipo que queremos ser", dijo en rueda de prensa.

La Real, que sigue sin ganar después del parón, al menos sacó el juego que le hace aún ser candidato a los puestos de Liga de Campeones. "Hemos competido de tú a tú al líder, no hemos merecido la derrota. Me quedo con esa sensación. Hemos jugado con las adversidades que hemos tenido y no hemos dejado de insistir hasta el final. Son buenas noticias. Lo peor, la derrota, y que no conseguimos los tres puntos después del confinamiento", dijo.

La intervención del técnico vasco estuvo marcada por las preguntas sobre el arbitraje, por el penalti que supuso el 0-1, por un gol anulado a Januzaj o por el gol de Benzema en el que reclamaron mano. "No lo he querido ni ver. A mí lo que me da rabia... es que prefiero no hablar. No lo he visto, si lo han pitado es porque entienden que era penalti", apuntó.

"Sin entrar a juzgar, claro que duele. Estás jugando contra el líder y tienes que hacer muchas cosas, un trabajo bestial y el equipo lo ha hecho. Es verdad que hemos recuperado sensaciones. Hay malestar porque creo que los jugadores son conscientes del trabajo, que por pequeños detalles entre ellos las decisiones arbitrales marcan el resultado de un partido. A la vez contentos porque era el líder y hemos plantado cara", terminó.